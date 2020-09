Lehrer bereiten sich auf „Zeitung in der Schule“ vor

Zeitung lesen, Nachrichtenkompetenz stärken, Artikel schreiben – dies sind einige der Aspekte, die Schülerinnen und Schüler bei „Zeitung in der Schule“ („Zisch“) lernen. Das gemeinsame Projekt der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO), des Institut zur Objektivierung von Lern- und Prüfungsverfahren (IZOP) und der NWZ läuft in diesem Jahr vom 14. September bis zum 12. Dezember. Dr. Winfried Spiegel (IZOP, links), Kerstin Janssen (LzO, rechts) und Gaby Schneider-Schelling (NWZ, Mitte stehend) führten die teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer am Dienstag im NWZ-Medienhaus in Oldenburg in das Projekt ein. Teilnehmende Schulen sind im Ammerland das Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht, die Grund- und Oberschule Friedrichsfehn und die Kooperative Gesamtschule Rastede. BILD: