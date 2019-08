Loy Seinen 70. Geburtstag feiert Peter Maffay an diesem Freitag, 30. August. Seit nunmehr 50 Jahren steht der Deutschrock-Star auf der Bühne – prägte mit seinen Liedern ganze Generationen. Bei der Feier am Donnerstag in Berlin, mit der er in seinen runden Geburtstag reinfeiern möchte, stellt er darüber sein neues Album „Jetzt“ vor.

Mit dabei sein wird auch Anke Bogena aus Loy. Seit ihrem neunten Lebensjahr ist die 58-Jährige ein echter Maffay-Fan. Der Titel „Du“ aus dem Jahr 1970 war der erste Song Maffays, der es der gebürtigen Oldenburgerin so richtig angetan hatte. „Ich fand seine Stimme toll und habe das Lied in der Hitparade rauf und runter gehört“. Neben seiner Musik war Bogena auch begeistert von seinem gesellschaftlichen Engagement. Denn Maffay setzt sich seit vielen Jahren für traumatisierte Kinder aus aller Welt ein – im Jahr 2000 gründete er die Peter-Maffay-Stiftung.

Seit neun Jahren ist Anke Bogena selber für die Stiftung aktiv. „Im Familienurlaub habe ich Peter Maffay persönlich kennengelernt“, sagt die 58-Jährige. Im Sommer 2010 besuchte sie das Stiftungshaus in Pollença (Mallorca). „Er hat mich und meinen Mann in sein Büro eingeladen und daraus entwickelte sich ein schönes Gespräch.“

Seitdem sammelt sie Spenden und setzt sich überall dort ein, wo sie gebraucht wird. So verkauft sie seit 2016 einen von ihr kreierten Silberanhänger auf ihrer Homepage. Vier Euro pro Anhänger gehen an die Stiftung. „Über die Jahre ist schon viel Geld zusammengekommen. Aber darum geht es mir eigentlich weniger. Es ist viel mehr wert, wenn man persönlich helfen kann“, sagt sie.

Vor allem in Rumänien – dem Heimatland Maffays – ist die Ernährungsberaterin für die Stiftung aktiv. Sechsmal war sie bereits vor Ort, wo sie unter anderem das Projekt „School for School“ unterstützt. „Ich hatte vorher keine wirklichen Berührungspunkte mit Rumänien. Aber die Arbeit der Stiftung dort hat mich sehr berührt“, sagt sie. Im rumänischen Dorf Radeln arbeitet die Stiftung mit Roma-Kindern. Ziel ist es, die Chance der Dorfkinder auf Bildung zu verbessern. Bei der Feier zum zehnjährigen Bestehen der Stiftung im Juli war Bogena auch vor Ort. Dort bastelte sie Perlenarmbänder und -ketten mit den Kindern. „Mir ist vor die gegenseitige Wertschätzung wichtig. Denn die Kinder in Rumänien haben es nicht leicht und sind als Roma-Kinder vielen negativen Vorurteilen ausgesetzt“, erklärt sie.

Mehr Infos: oder www.petermaffaystiftung.de oder www.wirlebenundgeben.de