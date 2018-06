Metjendorf Drei zusätzliche Klassen- und 16 neue Gruppenräume, ein Ganztags-, zwei Aufenthaltsräume, Förderräume, ein Fachunterrichtsraum Sachkunde, Sanitätsraum, Büro- und Kopierraum: Das Projekt „Erweiterung der Grundschule Metjendorf“ wird die Gemeinde nach ersten Schätzungen brutto rund 2,5 Millionen Euro kosten (die NWZ berichtete). Der Wiefelsteder Schulausschuss segnete am Montagabend das dafür erarbeitete Konzept eines Arbeitskreises aus Ratsmitgliedern, Lehrer- und Elternvertretern sowie der Verwaltung schon mal einstimmig ab. Auch wenn die Finanzierbarkeit erst noch geprüft werden muss: Im Ausschuss gab es ausschließlich positive Signale für einen Baubeginn in 2019.

Das hängt vor allem mit dem geplanten Bau der neuen Sporthalle in Metjendorf zusammen, die bis 2020 realisiert sein muss, um die angekündigten Fördermittel des Bundes in Höhe von 1,12 Millionen Euro zu erhalten. Bekanntlich soll die kleinere der beiden vorhandenen Sporthallen abgerissen und durch eine neue Zweifeldhalle ersetzt werden. Der erste Bauabschnitt für die Erweiterung der Schule sähe dabei vor allem die Erweiterung des Zwischenbaus zwischen Schule und Sporthalle um drei Klassen- und Gruppenräume sowie einen Ganztagsraum vor –und macht nach Ansicht der Ausschussmitglieder eben nur parallel zum Bau der Sporthalle wirklich Sinn. Damit wäre der dickste finanzielle Brocken der geplanten Schulerweiterung in 2019 zu stemmen: brutto rund 1,84 Millionen Euro. Noch steht die Finanzierung allerdings nicht, dazu wird auch der Finanzausschuss der Gemeinde noch zu beraten haben. Ob auch der zweite von insgesamt vier geplanten Bauabschnitten – wie von Irmgard Stolle (SPD) angeregt – zeitnah realisiert werden sollte, wird ebenfalls noch zu klären sein. Brutto-Kosten: 38 000 Euro. Im Ausschuss stieß die Idee auf Wohlwollen.

Die Erweiterung wird die beiden für 210 000 Euro angeschafften Containerklassen bei der Schule überflüssig machen, sagte Kämmerer Marcus Aukskel. Die Politik hatte stets betont, sie dienten lediglich als Übergangslösung.