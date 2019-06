Metjendorf Die Grundschule Metjendorf wird in den kommenden zwei Wochen den Schulhof am Schulweg sowie den dortigen Haupteingang sperren. Der Zugang zur Schule auch für die Schüler erfolgt in dieser Zeit ausschließlich über die Straße „Am Sportplatz“. Der Grund: Besorgte Eltern hatten Bedenken wegen der bereits begonnenen Arbeiten zum Abriss des Zwischenbaus zur alten Turnhalle und der Halle selbst und den damit entstehenden Betonstäuben sowie dem anfallenden Lärm geäußert. „Die geplanten Änderungen im Ablauf sind eine reine Vorsichtsmaßnahme, es liegt keine Gefährdung vor“, erklärte Schulleiterin Dr. Sandra Thom am Freitag auf Anfrage.

Diese und weitere Maßnahmen sind das Ergebnis eines Gesprächs zwischen Schulleitung, Gemeindeverwaltung, Elternvertretern und der beauftragten Firma vom Donnerstag. Hintergrund: Im Vorfeld der Vorarbeiten für den Abriss der alten Turnhalle, die einer neuen Zweifeldhalle weichen soll, wurde nach Angaben der Gemeinde durch ein Sachverständigenbüro eine umfassende Gebäudeschadstoffuntersuchung durchgeführt und darauf basierend ein Abbruch- und Entsorgungskonzept erstellt. Festgestellt wurde dabei auch, dass in den Wandverputzen der Halle früher teils Asbestfasern verbaut worden waren, erklärte auf NWZ-Anfrage Bauamtsleiter Marco Herzog. Der Auftrag für den Abbruch wurde an ein zertifiziertes und zugelassenes Fachunternehmen erteilt, das die Arbeiten zur Schadstoffsanierung im Vorfeld des Abrisses nach den gesetzlichen Vorgaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchgeführt habe, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Bei der abschließenden Überprüfung einschließlich einer Raumluftuntersuchung seien keine Schadstoffe mehr festgestellt worden. Während dieser Arbeiten im Inneren sei die Halle auch komplett versiegelt worden, sagte Herzog.

Am Donnerstag hatte dann zunächst der Abriss des Zwischenbaus zwischen Schule und alter Turnhalle begonnen. In den kommenden zwei Wochen soll nach Angaben der Gemeindeverwaltung auch die noch stehende Gebäudehülle der alten Turnhalle abgerissen werden. Da nach Angaben der Gemeinde im Dachbereich noch asbesthaltige Zementplatten vorhanden sind, soll das Dach bereits am kommenden Dienstag entfernt werden: Dann sind noch Ferien und die Kinder folglich nicht in der Schule.

Sukzessive sollen die Gebäudeteile dann von oben nach unten abgetragen, zerkleinert und dann zur Entsorgung abgefahren werden. Um die hierbei auftretende Staubbildung auf ein Minimum zu begrenzen, wird entsprechend der technischen Vorschriften eine Bewässerung erfolgen.

Den aktuellen Bedenken der Eltern trägt die Schule nun nicht nur mit der Sperrung des Schulhofes am Schulweg Rechnung; in den beiden großen Pausen sollen die Kinder in den kommenden zwei Wochen zum Spielen und Toben auf den Sportplatz des TV Metjendorf ausweichen. „In diesen Pausen sollen die Abbrucharbeiten unterbrochen und lediglich Aufräumarbeiten erfolgen“, nannte Thom eine weitere Maßnahme. Die Schulleitung bittet Eltern, in den kommenden zwei Wochen beim Mehrgenerationenhaus „Casa“, Am Marktplatz, zu parken und ihre Kinder von dort zu bringen und abzuholen.

Der Abriss der alten Turnhalle und der Neubau einer Zweifeldhalle werden bekanntlich vom Bund gefördert, – mit 1,12 Millionen Euro. Bedingung: Der Bau muss 2020 fertig werden. Parallel soll die Grundschule erweitert werden. Der erste Bauabschnitt für die Erweiterung der Schule sieht dabei vor allem die Erweiterung des Zwischenbaus zwischen Schule und Sporthalle um drei Klassen- und Gruppenräume sowie einen Ganztagsraum vor. Dieser erste Abschnitt wird brutto rund 1,84 Millionen Euro kosten, lautete im Juni 2018 eine Schätzung im Schulausschuss. Die komplette Schulerweiterung läge danach bei brutto rund 2,5 Millionen Euro.