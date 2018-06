Metjendorf Der Auftakt würde den dicksten Brocken für die Gemeinde ausmachen: brutto 1,84 Millionen Euro. Soviel würde – wenn er denn 2019 käme – der I. Bauabschnitt zur Deckung des Raumbedarfs an der Grundschule Metjendorf kosten. Auf insgesamt vier Bauabschnitte mit geschätzten Bruttokosten von insgesamt rund 2,5 Millionen Euro hat sich ein Arbeitskreis aus Mitgliedern des Gemeinderates, Lehrer- und Elternvertretern sowie der Gemeindeverwaltung geeinigt, der seit Februar 2018 insgesamt viermal getagt hatte (zur Diskussion stehende Bauabschnitte siehe Infokasten). Der Wiefelsteder Schulausschuss, der am Montag, 11. Juni, ab 17 Uhr auch zu diesem Thema öffentlich im Sitzungssaal des Rathauses zusammenkommt, muss nun darüber beraten, ob die Schule – sofern finanzierbar – ab 2019 erweitert werden soll.

Dem Ausbauplan liegt ein vom Arbeitskreis erstelltes Konzept zugrunde, das im Ausschuss vorgestellt werden soll. Es beinhaltet nicht nur Baumaßnahmen für den „zwingend notwendigen“ Raumbedarf der Schule, sondern auch pädagogische sinnvolle Räumlichkeiten, die durch Umnutzung und Umbau geschaffen werden könnten. Zwingend notwendig sind nach den Vorstellungen des Arbeitskreises drei weitere Klassen- und 16 Gruppenräume, ein Ganztagsraum sowie ein Lehrerarbeitsbereich, heißt es in der Beratungsvorlage für den Ausschuss. Als sinnvolle Ergänzung werden die Einrichtung mehrerer Förderräume durch Umbau im Bestand, die Einrichtung eines Sanitärraumes durch Umnutzung sowie die Schaffung eines Fachunterrichtsraumes Sachkunde durch Umbau gesehen.

Vier Bauabschnitte stehen zur Diskussion Folgende Bauabschnitte sieht der Arbeitskreis „Raumbedarf der Grundschule Metjendorf“ als notwendig an. Entscheiden muss natürlich die Politik – auch, was den Zeitplan der Realisierung vor allem der letzten drei Bauabschnitte angeht. Dieser wird nicht zuletzt von der Finanzierbarkeit der einzelnen Schritte abhängen. I: Erweiterung des Zwischenbaus zur geplanten Zweifeldsporthalle um drei Klassen- und Gruppenräume sowie einen Ganztagsraum, zudem der Anbau von zwei Aufenthaltsräumen und eines Büro- und Kopierraums. Geschätzte Bruttokosten: 1,84 Millionen Euro. Dieser erste Bauabschnitt könnte 2019 realisiert werden – was auch Sinn machen würde, denn auch die neue Zweifeldsporthalle soll ab 2019 entstehen. II. Schaffung diverser Förderräume, eines Gruppenraums, eines Fachunterrichtsraums Sachkunde und eines Sanitärraums. (38 000 Euro). III. Anbau von sechs Gruppenräumen (320 000 Euro). IV: Anbau von sechs Gruppenräumen über zwei Geschosse (297 000 Euro).

Mit der Bildung eines Arbeitskreises zur Schaffung eines Raumkonzeptes fürs Schulzentrum Wiefelstede hatte die Gemeinde bereits 2017 Erfolg gehabt. Zuvor hatte es auf breiterer Ebene jahrelange, meist erfolglose Diskussionen gegeben.

Dennoch: Auch andere Anträge für neue Baumaßnahmen stehen im Ausschuss zur Diskussion. Dabei geht es nicht nur um den Antrag der SPD, eine dritte Grundschule in der Gemeinde einzurichten (was die Verwaltung laut Beratungsvorlage nicht für notwendig hält), sondern auch um einen Antrag der Leitungen der Oberschule und der Grundschule Wiefelstede auf Neubau eines Schulgebäudes mit vier Klassenräumen, zwei Multifunktionsräumen und zwei Gruppen-/Kursräumen. Der Antrag soll im Ausschuss noch begründet werden. Da zudem auch die Grundschule Wiefelstede im Rahmen des beschlossenen Raumkonzeptes in mehreren Bauabschnitten noch erweitert werden soll, dürfte die Frage der Finanzierbarkeit in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle bei den Beratungen auch im Ausschuss spielen.