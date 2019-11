Metjendorf Viele Jahrzehnte war Metjendorf unmittelbar mit dem Geschehen des Fliegerhorstes verbunden. Viele Menschen aus der Gemeinde Wiefelstede gingen im Zivilbereich dort ihrer Arbeit nach. Die Anwohner mussten oft den Geräuschpegel startender und landender Düsenflugzeuge ertragen. Das alles ist seit 1993 Geschichte.

In einem 90-minütigen Film zeigt die „OldenburgFilm GbR“ in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Grundschule Metjendorf und dem Ortsbürgerverein Metjendorf-Heidkamp-Ofenerfeld am kommenden Montag, 18. November, um 19.30 Uhr in der Mensa der Grundschule Metjendorf den Film „Deckname Kumpel“. Gezeigt wird in diesem spannenden und sehenswerten Film der Werdegang des Geländes an der Alexanderheide vom Ausflugsziel, Exerzierplatz und Zivilflugplatz bis hin zum Fliegerhorst und die spätere Nachnutzung, wie sie sich derzeit aktuell darstellt.

Nicht nur für die älteren Anwohner des ehemaligen Fliegerhorstes, der zum Teil auf Wiefelsteder Gebiet liegt, ist der Film ein spannendes Dokument über die Vergangenheit des Standortes. Atemberaubend historische und aktuelle Aufnahmen werden in dem Film ebenso gezeigt, wie auch die derzeitige Situation, heißt es in der Ankündigung der Organisatoren.