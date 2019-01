Metjendorf Ein breites Angebot für alle Generationen, vom Babysingen bis zum Seniorenfrühstück, von der Mittagessengruppe bis zur Handy-Sprechstunde, vom Repair-Café bis zum Treffen von Selbsthilfegruppen – das bietet das Mehrgenerationenhaus „Casa“ in Metjendorf, Am Marktplatz 1, wöchentlich auch im Rahmen offener Treffs. 2003 als „Jugend- und Begegnungshaus“ gebaut wurde es 2012 zum Mehrgenerationenhaus, das von Bund und Land gefördert wird – wie rund 400 weitere im Bundesgebiet. Seit Jahresbeginn hat das „Casa“ eine neue Leiterin: Marina Tebben.

Die 39-jährige Sozialpädagogin ist Nachfolgerin von Thomas Tamke, der das Haus seit 2003 geleitet hatte und zum Jahresende in den Ruhestand ging. Seit 2006 hatte Marina Tebben ihn als „Hauptamtliche“ bereits unterstützt, nun ist sie nachgerückt – und hat zudem eine neue hauptamtliche Mitarbeiterin bekommen: die Sozialpädagogin Leonie Woyke aus Hude (23).

Marina Tebben kam 2006 als Elternzeitvertretung ins „Casa“ und blieb, zunächst als Erzieherin eingestellt, dann als Sozialpädagogin mit jeweils erst einmal 19,5 Stunden. 2010 übernahm sie auch die Betreuung von Grundschulkindern der Grundschule Metjendorf immer freitags von 12.30 bis 15.30 Uhr im „Casa“ . Die gibt es bis heute und gemeinsam mit Leonie Woyke (19,5 Stunden) betreut sie dabei derzeit 36 Grundschulkinder. Seit 2012 ist Tebben mit 30 Stunden dabei. Damals wurde das Jugend- und Begegnungshaus zum Mehrgenerationenhaus – gefördert vom Bund mit 30 000 Euro jährlich, vom Land und der Gemeinde mit jeweils 5000 Euro. 2018 wurde die Bundesförderung um weitere 15 000 Euro erhöht, um im Rahmen der von Bund und Ländern ins Leben gerufenen „Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung“ (AlphaDekade) die Grundbildung verbessern zu helfen. In diesem Rahmen bietet Horst Schneegaß von der Gemeindejugendpflege ab Februar wieder Veranstaltungen an, die dazu dienen sollen, die Lese- und Schreibfähigkeiten Erwachsener zu steigern.

Das Angebot des „Casa“ hat sich seit 2003 deutlich vergrößert. 2016 wurde das Haus auch räumlich erweitert – vor allem bei den Angeboten für Senioren platzte es da bereits aus allen Nähten.

Trotz der vielen Aktivitäten, die das „Casa“ mit generationenübergreifendem Leben füllen: Die Angebotspalette des Hauses ebenso wie das Haus selbst sind bei vielen Einwohnern nicht bekannt, räumen die Frauen Probleme bei der Öffentlichkeitsarbeit am Stadtrand von Oldenburg und trotz regelmäßiger Ankündigung in der Presse und Auftritten auch im Internet etwa bei Facebook ein. Tebben: „Das ist auch bei vielen der 400 anderen Mehrgenerationenhäusern in Deutschland der Fall.“ Nun hoffen sie auf den Erfolg einer eigenen Website, die aus jenem Bundesprogramm gefördert wird, aus dem auch das „Casa“ selbst schöpft – und dessen Inhalte die beiden Frauen dann verwalten werden. „Ab 24. Februar ist sie freigeschaltet“, hofft die neue Leiterin darauf, dass die Angebote des Hauses dann besser zu finden sind – unter www.metjendorf.mehrgenerationenhaus.de. Im September wird es zudem wieder ein Familienfest rund ums „Casa“ geben, das wie ein Tag der offenen Tür auch Gelegenheit bietet, das breite Angebot im Haus kennenzulernen. Erreichbar ist das „Casa“ unter Telefon 04 41/36 11 02 34. Im Haus selbst (zu finden Am Marktplatz 1 in Metjendorf) ist auch ein Flyer mit dem Gesamtangebot erhältlich.