Metjendorf Mit vier neuen Angeboten für Jugendliche geht das Mehrgenerationenhaus „Casa“ in Metjendorf ins neue Jahr. Sie alle starten im Februar. Ein Überblick:

„Bullet Journal“: Immer freitags von 16 bis 17.30 Uhr soll es um die Gestaltung dieses kreativen Kalenders gehen. Das „Bullet Journal“ ist ein Planer oder auch Organizer, der ganz frei und kreativ gestaltet werden kann. Es gibt keine Grenzen und keine Regeln. Mittels Handlettering und anderen Gestaltungselementen soll mit Spaß und Kreativität die persönliche Wochenplanung der Teilnehmer gemeinsam gestaltet werden. Dazu ist jeder zwischen 10 und 16 Jahren eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Back-, Koch- und Bastelspaß: Immer montags von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr lassen sich die Teilnehmer im Jugendtreff von verschiedenen Instagram-, Facebook- oder Pinterest-Videos inspirieren. Natürlich muss jeder Fleiß belohnt werden und deshalb werden im Anschluss gemeinsam die selbstgemachten Leckereien verzehrt. Anmeldung im „Casa“.

„Sportclub Casa“: Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 9 und 13 Jahren wollen immer donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr unter anderem Teamspiele spielen und sich auf verschiedene Art und Weise „auspowern“. Anmeldung im „Casa“.

„Kunstkurs“: Immer donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr können sich Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren unter professioneller Anleitung in der Aquarellmalerei versuchen. Alles rund ums Zeichnen, Skizzieren, um Farbtheorien und das Malen mit Aquarellfarben wird erlernt und an verschiedenen Stilrichtungen (Manga, Comic oder Realismus) erprobt. Der Kursus besteht aus 15 Treffen und kostet 10 Euro€ für Materialien. Anmeldungen sind ebenfalls im „Casa“, Am Marktplatz 1, in Metjendorf möglich – auch unter Telefon 04 41/36 11 02 34. Dort gibt es bei Fragen auch weitere Informationen.