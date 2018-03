Ocholt „Kinder haben viel Kraft und das soll ihnen auch bewusst werden“, sagt Christine Jurr. Sie ist Selbstbehauptungstrainerin bei „Frei sein“, einem Verein, der Frauen und Männern, Mädchen und Jungen in Workshops zu mehr Selbstbewusstsein verhilft und damit Präventionsarbeit gegen sexuelle Gewalt leistet.

An einem solchen Seminar nahm jetzt die 3 a der Ocholter Grundschule teil. Auf dem Programm standen viele praktische Übungen. Zum Beispiel laut „Nein“ schreien. „Umso lauter ein Kind wird, desto größer die Chance, dass es nicht zum Schlimmsten kommt“, weiß Dr. Sandra Pistoor vom Ladies Circle, die den Workshop mitgestalteten. Der Ladies Circle Ammerland besucht seit zehn Jahren mit seinem Präventionsprogramm viele Schulen.

Und was sagen die Schüler dazu? „Wir werden gleich Bretter durchschlagen“, freut sich ein Schüler. Mit dieser Übung – dünne Brettchen mussten durchtrennt werden – soll den Kindern ihre eigene körperliche Kraft bewusst werden. Außerdem sollen sie lernen, ihre Kraft auch einzusetzen. Mit einer Pratze, ein Schlagpolster, übten die Kinder zuzuschlagen. Jurr gab ihnen dabei Tipps.

„Besonders wichtig ist es, dass die Kinder den Unterschied lernen, zwischen einer Gefahrensituation, wo man zuschlagen sollten und anderen Situationen, in denen es nicht angebracht ist, Gewalt anzuwenden“, betont Jurr. „Nur weil der Bruder mal nervt, darf man ihm nicht gleich eine kleben“, macht sie den Schülern klar.

In einer weiteren Übung lernten die Kinder, zu spüren, wann sie sich wohl fühlen. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, wie nah man andere Menschen an sich herankommen lassen möchte. Immer zwei Kinder gingen langsam aufeinander zu und sollten stehen bleiben, wenn es ihnen nah genug war. „Spannend war es zu sehen, wie unterschiedlich groß da Wohlfühlzonen sind“, sagte Jurr. Die eigenen Grenzen zu kennen, sei ein wichtiger Schritt zur Selbstentwicklung.

Heidrun Kathe, Rektorin der Grundschule, bot ein solches Präventionsprojekt erstmals vor fünf Jahren an und bekam durch die Eltern viel Zuspruch. In Ocholt habe man eine sehr entspannte Elternschaft, die gern bereit sei, dass ihre Kinder bei solchen Projekten geschult würden, so die Rektorin.