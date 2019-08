Ocholt /Rastede Dieser Bus rollt an, um zu informieren: Nächste Woche kommt der Info-Bus des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN) dreifach in den Landkreis Ammerland. Am 12. August, macht der Bus Halt am Rasteder Marktplatz. Drei Tage später kann man sich am Dorfplatz in Ocholt über das Angebot des VBN erkundigen.

Die Mobilitätstrainer des VBN werden zu allen Fragen des aktuellen Bus- und Bahnangebotes, zu individuellen Fahrplanauskünften, Tarifen, der Bedienung der Fahr-Planer-App oder dem unkomplizierten Ticketerwerb informieren, heißt es in einer Ankündigung. Kostenlos werden außerdem Faltfahrpläne der vor Ort verkehrenden Linien von den VBN-Coaches verteilt.

Die genauen Termine des Info-Busses sind: Montag, 12. August, von 8.30 bis 14 Uhr, Marktplatz Rastede, Oldenburger Straße/Baumgartenstraße; Dienstag, 13. August, Wiefelstede, vor dem Rathaus, Kirchstraße 1, von 9 bis 13 Uhr; Donnerstag, 15. August, von 8 bis 12 Uhr, Westerstede-Ocholt, Wochenmarkt, Dorfplatz.

Der Info-Bus ist eine kostenfreie Serviceleistung des VBN und wird vom Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) zusätzlich gefördert. Im VBN-Land kommt der Bus außerdem bei der Ausbildung von Schulbusbegleitern, dem Projekt „Busschule“ sowie dem Mobilitätstraining für Senioren zum Einsatz.

Die VWG und die Johanniter bieten zusätzlich gemeinsam kostenlose Termine für ein Rollatortraining für Senioren in diversen Oldenburger Stadtteilen an. Das Training findet immer von März bis September auf einem Donnerstag von 15.30 bis 16.30 Uhr statt. Anmeldungen zu den Trainings sind unter der Telefon 04 41/93 66 10 6 möglich.

Mehr Informationen zu allen VBN-Projekten unter: oder www.vbn.de/infobus-vor-ort oder www.vbn.de/mobilitaetstraining