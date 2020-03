Ofen /Ammerland Die Kinder in der Pinguin-Gruppe des evangelischen Kindergartens „Die Arche“ in Ofen wissen Bescheid: „Bäume sind wichtig, weil wir durch sie Sauerstoff bekommen und weil Tiere ein Zuhause haben.“ So steht es neben einigen Baumbildern, die die Kinder gemalt haben. Ihre Erzieherinnen bieten seit einiger Zeit Beschäftigungen mit dem Thema Papier an. Bäume gehören auch dazu. Sie müssen immer dann das Rohmaterial liefern, wenn kein Recycling stattfindet.

Eingebunden ist die Beschäftigung mit Papier und dessen Herstellung in ein Projekt des Kirchenkreises Ammerland, dem sich die Kindertagesstätte in Ofen angeschlossen hat. „Wenn wir für die Bewahrung der Schöpfung eintreten wollen, müssen wir in unseren Einrichtungen vorangehen.“ sagt Kreispfarrer Lars Dede. „Deshalb ermutigen wir die evangelischen Kindergärten, auf ökofaire Beschaffung umzustellen.“

In Beratungen mit den einzelnen Kita-Leiterinnen stellte Dieter Grausdies, Mitarbeiter des Projektes, fest, dass viele, aber längst noch nicht alle Kindergärten den Blauen Engel, der umweltfreundliche Produkte auszeichnet, im Blick haben. Dabei geht es im Wesentlichen um Hygienepapiere wie Klopapier, Einmalhandtücher und Küchentücher, aber auch um Reinigungsmittel. „Alle Kitas wissen jetzt um die Bedeutung des Blauen Engels und werden bei neuen Bestellungen darauf achten, dass zum Beispiel nur noch Recyclingpapierprodukte bestellt werden.“ so Grausdies.

„Es geht um die kleinen Schritte von vielen, die Großes bewirken können“ sagt Canan Barski, die in Workshops mit den Erzieherinnen die Hintergründe der Beschaffungsumstellung diskutiert. Dabei erarbeiten sie auch Möglichkeiten, das Thema spielerisch und durch pädagogische Angebote mit den Kindern zu thematisieren.

„Wenn nicht nur die Kitas, sondern auch noch alle Eltern nur Papiere mit dem Blauen Engel verbrauchen“, meint Peter Tobiassen vom Evangelischen Bildungswerk Ammerland, der das Gesamtprojekt koordiniert, „dann sind wir dem Schutz unserer Umwelt und der Bewahrung der Schöpfung einen guten Schritt nähergekommen.“

Gefördert wird das Projekt von „Engagement Global“ mit Mittel des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.