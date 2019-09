Ofenerfeld Wieder wird der Verein für Kinder, Träger des Kindergartens Heinrich Kunst in Ofenerfeld, ausgebremst. Eigentlich sollte die Einrichtung schon vor drei Jahren einen Erweiterungsbau bekommen. Jetzt steht das Vorhaben erneut auf der Agenda des Ausschusses für Generationen und Soziales (Montag, 16. September, 17 Uhr, Ratssaal). Doch zum zweiten Mal heißt es am Ende der Vorlage, als Beschlussempfehlung für den Rat, dass der Antrag des Vereins für Kinder weiterhin angemessen und nachvollziehbar sei, dieser aber auf unbestimmte Zeit zurückzustellen sei.

Dass das beim Oldenburger Verein für Kinder nicht gerade auf Begeisterung stößt, versteht sich. Gleichwohl gibt man sich zurückhaltend: „Wir suchen den Kompromiss mit der Gemeinde Wiefelstede“, sagt Bärbel Stuke, Vorstandsmitglied im Verein auf NWZ-Nachfrage. Dabei bräuchte die Einrichtung mit ihren zwei Gruppen und 50 Kindern den Ausbau sehr dringend, wie Stuke berichtet. „Allein schon wegen der immer länger gewordenen Öffnungszeiten des Kindergartens.“ Der von ihr angesprochene Kompromiss sei die Hoffnung, dass die veranschlagten Kosten von 236 000 Euro in den nächsten Haushalt eingestellt werden.

Geplant war, mit dem Geld die Küche zu erweitern, weil immer mehr Eltern für ihre Kinder eine Übermittag-Betreuung gebucht haben. Dazu sollte der Raum für die fünf Mitarbeiterinnen ebenfalls vergrößert und ein separater Wickelraum geschaffen werden. Die sogenannten Wickelkinder werden aktuell auf der Behindertentoilette versorgt. „Wir haben in unseren Einrichtungen immer mehr Wickelkinder“, sagt Sigrid Lemp, Arbeit, Familie und Soziales im Wiefelsteder Rathaus.

Dass der Kindergarten in Ofenerfeld wiederholt in die Röhre schaut, ist der Angebotssituation an Kindergartenplätzen in der Gemeinde insgesamt geschuldet. Die ist nämlich höchst unterschiedlich. Während im Norden eine ausreichende Versorgung gewährleistet ist, klemmt es im Süden. „Durch die Eröffnung der neuen Kita in Metjendorf im März sind im Norden ausreichend Plätze vorhanden“, sagt Sigrid Lemp.

Damit auch der Süden der Gemeinde demnächst ein ausreichendes Angebot bieten kann, soll „Am Brinkacker“ in Wiefelstede eine neue Kita mit zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen gebaut werden. Der erste Schritt dazu ist am heutigen Dienstag ein Punkt auf der Tagesordnung des Bau- und Umweltausschusses (17 Uhr, Ratssaal). Dort soll die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Grundstück zum Bau der Kita beschlossen werden. Vorgesehen ist die Ausweisung eines sogenannten allgemeinen Wohngebietes in einer Größe von weniger als 10 000 Quadratmetern. Dort ist die Errichtung von Kindergärten baurechtlich zulässig.