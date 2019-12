Petersfehn Zum Glück sind die Kinder im Waldkindergarten Sternenmoos raues Wetter gewohnt, ihnen machten Regen und Sturm am Freitag beim Richtfest für den neuen Krippenbau in Petersfehn wenig aus. Die Kinder des Waldorf-Waldkindergartens hatten schon in den vergangenen Wochen viel Gelegenheit, beim Bau des Gebäudes zuzusehen, jetzt durften sie, mit vielen weiteren Gästen auch nicht fehlen, als Zimmermann Heino Bischoff die Richtkrone am Dach der umgebauten Wagenremise befestigte und den Richtspruch sprach. Und als der nach dem Bauherren fragte, war die Antwort: „Das sind die Kinder.“

Den Dank des Trägervereins „Elterninitiative Zwergenland“ an alle Beteiligten Unternehmen, Gemeinde und Landkreis sprach dann aber doch Vorstandsmitglied Andre Nustede aus. Und Bürgermeister Arno Schilling betonte, die Gemeinde freue sich darüber, dass es an der Woldlinie künftig neben dem Kindergarten auch eine Krippengruppe mit zehn Plätzen geben werde. „Wir hatten eigentlich fast nicht geglaubt, dass das Landesjugendamt die Genehmigung für diese Einrichtung geben würde“, sagte er mit Blick auf hohe Anforderungen bei anderen Krippen-Neubauten.

Das ungefähr 60 Quadratmeter große Holzgebäude soll ab dem kommenden Jahr nicht nur der Gruppe der zehn „Woldwichtel“ Platz bieten, sondern auch einen Wickel- und Toilettenraum, einen Aufenthaltsraum und ein kleines Büro bieten. Anders als die Kindergartenkinder werden die Krippenkinder sich nicht hauptsächlich im Wald aufhalten, sondern den Neubau und eine große Außenfläche nutzen, so Haferkamp.

Der Trägerverein hatte ursprünglich mit Baukosten von 240 000 Euro gerechnet, nach dem Ende der Ausschreibung waren es 75 000 Euro mehr – immer noch deutlich weniger, als die Gemeinde sonst für Krippenbauten zahlt. Gemeinde, Landkreis und Land teilen sich die Baukosten.

Starten soll die Krippe die voraussichtlich von Erzieherin Franzika Casselius geleitet wird, möglichst bald nach der Fertigstellung. Noch fehlt dem Verein aber eine weitere Kraft, möglichst mit Erfahrung in der Waldorf-Pädagogik. Zudem gibt es für das kommende Jahr sowohl im Waldkindergarten als auch in der Krippe freie Plätze.