Rastede An der Kooperativen Gesamtschule in Rastede sind am Donnerstagmittag 130 Schülerinnen und Schüler feierlich verabschiedet worden. Der Realschulzweig meldet 78 Abschlüsse, der Hauptschulzweig 52. Bei der Entlassfeier in der Neuen Aula der Schule erhielten die jungen Menschen ihre Abschlusszeugnisse. Den musikalischen Rahmen gestaltete die Schulband Ko-Op-Charts.

Schulleiter Gerd Kip gratulierte den Absolventen und wünschte ihnen alles Gute für den weiteren Lebensweg. Den nun erreichten Abschluss bezeichnete er als kleinen, aber wichtigen Boxenstopp. „Es wird wieder aufgetankt, eventuell die Reifen gewechselt und dann geht es mit neuer Stallregie in die nächsten Runden, denn es gibt auch eine Zeit nach der Schule“, sagte Kip.

Einen Tipp im Umgang sozialen Netzwerken hatte der Schulleiter ebenfalls parat für die Absolventen: „Facebook, Instagram und wie sie alle heißen vergessen nicht, was ihr alles gepostet habt. Auch eure zukünftigen Arbeitgeber werfen durchaus einen Blick auf Eure Profile.“

Glückwünsche überbrachte auch Bürgermeister Dieter von Essen. „Mit Ihrem Zeugnis in der Tasche haben Sie das Ticket für die Weiterfahrt gelöst, wohin auch der Zug erst einmal fahren mag“, sagte er. Die Absolventen hätten nicht nur Fachwissen und einen Abschluss erworben, sondern mit den gemachten Erfahrungen fürs Leben gelernt. „Dies ist auch gut und richtig, denn das Leben hält auch nach der Schule eine ganze Menge an Prüfungen parat“, sagte von Essen.

Die Zeugnisse wurden anschließend von Hauptschulzweigleiterin Marieke Pannenborg und Realschulzweigleiter Andreas Kleeberg überreicht. Der Abschlussball findet an diesem Freitag ab 19 Uhr im „Spohler Krug“ statt. Schüler, Eltern, Lehrer, Angehörige und Freunde sind dazu eingeladen.