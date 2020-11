Ausbildung in Rastede: Hier entdecken Menschen den Clown in sich

Rastede Eine Ausbildung zum Clown bietet das Evangelische Bildungshaus in Rastede auch im kommenden Jahr wieder an. Wie Dozentin Heike Scharf mitteilt, gibt es noch freie Plätze in dem Seminar, das Ende Januar beginnt und an mehreren Terminen über das gesamte Jahr verteilt stattfinden wird.

„Clownerie ist eine ernsthafte Auseinandersetzung mit sich selbst und es kann eine wunderbare Erfahrung sein, eigene Schwächen zu akzeptieren und diese kreativ und mit Augenzwinkern zu nutzen“, heißt es in der Ankündigung des Seminars. Die Teilnehmer gehen erste Schritte in der praktischen Clownsarbeit. Über Improvisationen, Theaterübungen, Bewegungsarbeit, Gesang, Spiel mit Requisiten und dem Entwickeln eines Handlungsbewusstseins entstehen nach und nach eine eigene Clownsfigur und ein Repertoire von Spielmöglichkeiten.

Darüber hinaus werden sich die Teilnehmer auch mit Fragen beschäftigen, in welchen Bereichen die neugewonnenen Clownserfahrungen Raum bekommen und wie der eigene Clown bewusst als Lebensbegleiter erlebt werden kann. Für die Clownsausbildung ist Bildungsurlaub nach dem Niedersächsischen Bildungsurlaubsgesetz beantragt.

Die Termine: 29. bis 31. Januar (Beginn 15.30 Uhr; Ende 14 Uhr); 26. bis 28. Februar (Beginn 15.30 Uhr; Ende 14 Uhr); 12. bis 14. März (Beginn 15.30 Uhr; Ende 14 Uhr); 21. bis 25. April (Beginn 15.30 Uhr; Ende 14 Uhr); 4. bis 6. Juni (Beginn 15.30 Uhr; Ende 14 Uhr); 2. bis 4. Juli (Beginn 15.30 Uhr; Ende 14 Uhr); 19. September (Beginn 9.30 Uhr; Ende 18 Uhr); 10. bis 14. November (Beginn 15.30 Uhr; Ende 14 Uhr).

Weitere Informationen zur Clownsausbildung und Anmeldungen unter Telefon 0 44 02/ 9 28 40 oder unter