Rastede Digital arbeiten, das wird auch in Schulen immer wichtiger. Das Problem: Langsames Internet und in die Jahre gekommene Technik. Darauf machen in einem Schreiben an die Gemeindeverwaltung auch die sechs Rasteder Grundschulen und die Schule am Voßbarg aufmerksam und sprechen von der „teilweise veralteten Ausstattung“.

Für die Ausstattung der Schulen ist die Gemeinde zuständig, weshalb sich am Montag, 5. November, der Schulausschuss in öffentlicher Sitzung (16 Uhr, Rathaus) mit der Digitalisierung der Schulen befassen wird. Zu dem Thema liegen zwei Anträge der SPD-Fraktion vor.

Insbesondere geht es dabei um die Anbindung der Rasteder Schulen an ein leistungs- und zukunftsfähiges Breitbandnetz sowie um das Erstellen einer Konzeption zur Klärung von Rahmenbedingungen für die „Digitale Schule“. Die Fraktion fordert überdies, dass den Rasteder Schulen spätestens mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 ein Systemadministrator zur Verfügung gestellt wird.

Mit Blick auf die Breitbandanbindung verweist die Gemeindeverwaltung auf den Landkreis, der mit den sechs Kommunen das Projekt „Breitbandausbau im Landkreis Ammerland im Rahmen der Gigabit-Förderung“ umsetzen möchte. Dabei sei beabsichtigt, dass Förderanträge für noch unterversorgte Schulen gestellt werden. Mit ersten Arbeiten ist allerdings erst 2020 zu rechnen.

Jeder Klassenraum soll nach der Aufrüstung über eine Datenübertragungsrate von mindestens 30 Mbit/s verfügen. Hierfür seien auch Nachrüstungen innerhalb der Schulgebäude nötig, die die Gemeinde veranlassen muss.

Die derzeitige Technik an den Schulen: Rechner, Tablets und Laptops unterschiedlichen Alters sind an den Schulen im Einsatz. Die Ausstattung aller Klassenräume mit Beamern schreitet momentan voran – bis 2020 sollen alle Klassenräume über einen Beamer verfügen.

Alle Schulen melden unterdessen den dringenden Bedarf eines Systemadministrators an. Benötigt werde jemand, der die Systeme wartet und repariert. Eingestellt werden müsste diese Fachkraft von der Gemeinde.