Rastede Das Kind wird im Sommer an der Grundschule Feldbreite eingeschult. Und da das Kind auch nachmittags betreut werden soll, möchten es die Eltern auch im Hort an der Feldbreite anmelden. Doch dort ernten sie bei der Nachfrage nach einem Platz ab Sommer 2018 nur ein müdes Lächeln – ausgebucht hieß es.

Wie viele Hort-Plätze gibt es in der Gemeinde ?

Insgesamt gibt es in der Gemeinde drei Horte mit 100 Plätzen. An der Grundschule Feldbreite werden 20 Kinder in einer Gruppe mit zwei Betreuern an fünf Tagen die Woche von Schulschluss bis 17 Uhr begleitet. Das Diakonische Werk betreibt darüber hinaus einen Hort in Wahnbek mit zwei Gruppen – sprich 40 Kindern. In Hahn-Lehmden wird bald aufgestockt. Dort sind es laut Fritz Sundermann, Geschäftsbereichsleiter Bürgerdienste im Rasteder Rathaus, 32 Kinder. Hier wird aber zum Sommer eine komplette zweite Gruppe für 40 Kinder eingerichtet.

Hier bekommen sie Informationen zu den Betreuungsplätzen Die Nachmittagsbetreuung für Grundschulkinder in der Zeit zwischen 12.45 und 17 Uhr gibt es beim Hort in Trägerschaft des Diakonischen Werks in Wahnbek an der Schulstraße 101. Ansprechpartnerin ist Frau Schütte-Tamminga unter Telefon 04 41/3 93 44. Beim Hort Feldbreite an der Feldbreite 22 ist Frau Thiel unter Telefon 0 44 02/ 5 95 59 14 Ansprechpartnerin. Der Hort Hahn-Lehmden in Trägerschaft des Diakonischen Werks an der Lehmder Straße 6 (Grundschule Hahn-Lehmden), ist erreichbar unter Telefon 01 79/ 4 00 17 93. Ansprechpartnerin ist Frau Gräfe. Infos zur Betreuung für Grundschulkinder bei den „SchuKis“ an der Schillerstraße 2 bei Frau Hinrichs unter Telefon 01 72/6 73 85 88. Infos zur Kindertagespflege aller Altersstufen gibt es beim Landkreis Ammerland bei Frau Höffmann unter Telefon 0 44 08/ 56 30 61. Die Tagesmütter Rastede sind erreichbar unter Telefon 0 44 02/8 36 00 (Frau Jeismann).

Wie ist der momentane Bedarf an Plätzen ?

Zwölf Absagen musste die Gemeinde bisher an Eltern der Grundschule Feldbreite erteilen, sagt Fritz Sundermann. Am Hort des Diakonischen Werkes in Hahn-Lehmden gibt es derzeit keine Warteliste, der Hort in Wahnbek hat eine Warteliste mit 20 Kindern, dort können 15 Kinder zum neuen Schuljahr aufgenommen werden, erklärt Sundermann.

Sollen die Kapazitäten aufgestockt werden ?

Für einen Hort gibt es bestimmte Voraussetzungen. So muss es dafür Extra-Räume geben. Dies ist beispielsweise in Hahn-Lehmden möglich, weil die Grundschule früher eine Hauptschule mit viel mehr Schülern war. Jetzt, als Grundschule, stehen einige Klassenräume leer, die für den Hort genutzt werden können. An der Grundschule Feldbreite stehen derzeit hingegen keine Extra-Räume zur Verfügung.

„Wir sind personell und finanziell am Limit“, sagt Ralf Kobbe, Pressesprecher im Rathaus. Denn es werde gerade vor allem im Bereich der Kindergärten und Krippen investiert. Diesem Ausbau ist Vorrang zu gewähren, da es hier einen Rechtsanspruch gibt, so Kobbe. Im niedersächsischen Koalitionsvertrag hätten SPD und CDU laut Sundermann vereinbart, den Kommunen eine flexiblere Lösung zur Raumnutzung zu ermöglichen. So könnte die starre „Raum-Regel“ aufgelöst werden.

Welche Alternativen gibt es bei der Betreuung ?

Möglich ist auch eine Betreuung bei den „SchuKi’s. Im kommenden Jahr soll dort eine weitere Betreuerin hinzukommen, dann hat Nicole Hinrichs Platz für fünf weitere Kinder. Auch gibt es die Tagesmütter in Rastede (TaRa).

Alternativ können die Kinder an einer offenen Ganztagsschule beschult werden. Das ist derzeit an der Grundschule Kleibrok sowie an der Grundschule in Leuchtenburg möglich.

Wie ist die offene Ganztagsschule gestaltet ?

Das Konzept der offenen Ganztagsschule macht dienstags, mittwochs und freitags eine Betreuung in der Schule bis 15.30 Uhr möglich. Die Teilnahme am Ganztagsschulangebot ist freiwillig, erläutert Sundermann. Zwar gebe es noch die Zuweisung der Kinder nach Wohnbezirken, diese seien jedoch flexibel. So könne ein Kind aus dem Gebiet der Grundschule Feldbreite auch an der Grundschule Kleibrok beschult werden, um die Ganztagsschule in Anspruch zu nehmen – wenn es die Kapazitäten zulassen.

Und weil es an der Grundschule Kleibrok eine erhöhte Nachfrage an Plätzen gibt, wird es dort zukünftig drei Klassen pro Jahrgang geben. Deswegen wird dort kräftig gebaut und investiert, sagt Gemeindesprecher Kobbe. „Der Anbau soll zum Sommer fertig sein“, hofft er. 3,5 Millionen Euro werden hier derzeit investiert.

Weitere Ganztagsschulen im Gemeindegebiet sind derzeit laut Kobbe nicht geplant. Das könne die Gemeinde als Schulträger nicht erzwingen, das müsse auch von den Schulen mitgetragen werden, sagt Kobbe: „So eine Umstellung auf eine Ganztagsschule geht nur gemeinsam“, ist er sich sicher.

Wie teuer ist ein Hort-Platz in Rastede ?

Eltern der Gemeinde Rastede zahlen momentan 114 Euro für das erste Kind, 109 Euro für das zweite Kind, 104 Euro für das dritte Kind und 89 Euro ab vier Kindern oder mehr. Dann kommen noch 58 Euro für das Mittagessen oben drauf. Derzeit sei laut Sundermann auch keine Beitragsfreiheit wie bei anderen Betreuungsangeboten geplant.