Rastede Die Rasteder Förderschule am Voßbarg mit dem Förderschwerpunkt Lernen im Sekundarbereich I kann bis zum 31. Juli 2028 weitergeführt werden. Ein entsprechender Antrag der Gemeinde Rastede, den der Schulausschuss in seiner Sitzung am 6. März auf den Weg gebracht hatte, wurde jetzt von der Niedersächsischen Landesschulbehörde genehmigt. Das teilte die Gemeindeverwaltung am Freitag mit.

„Wir sind froh und stolz darauf, dass wir auch künftig ein breitgefächertes Schulangebot vorhalten können, das den Schülerinnen und Schülern entsprechend ihren persönlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse eine individuelle und begabungsgerechte Entwicklung ermöglicht“, sagt Bürgermeister Dieter von Essen.

Darüber hinaus begrüßt der Bürgermeister ausdrücklich, dass auch künftig die Schulform frei gewählt werden kann, da viele Eltern die individuellen Wahlmöglichkeiten für ihr Kind schätzen. Somit können sich je nach Fähigkeiten und Stärken der Kinder die Eltern weiter für die aus ihrer Sicht geeignetste Beschulung ihres Kindes entscheiden.

Der Rat der Gemeinde Rastede hatte sich bereits am 24. März 2015 mit einer Resolution für den Erhalt der Förderschule am Voßbarg ausgesprochen und die damalige Niedersächsische Landesregierung aufgefordert, von der schrittweise geplanten Schließung der niedersächsischen Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen abzusehen. In diesem Sinne entspricht die geplante Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes grundsätzlich den Intentionen der Gemeinde, heißt es in der Mitteilung.

Ebenso zufrieden zeigte sich auch Schulleiter Bernhard Schrape. „Obwohl erst Mitte Mai ein erstes klares Signal hinsichtlich der Weiterführung der Schule gekommen ist, konnte die Schulleitung bereits eine Elternbefragung mit dem Ergebnis durchführen, dass zum neuen Schuljahr 2018/19 eine neue kombinierte 5./6. Klasse eingerichtet werden kann“, sagt Schrape. „Wir freuen uns selbstverständlich darüber, auch künftig an der Förderschule ein pädagogisches Angebot für Schülerinnen und Schüler anbieten zu können, die in einem kleinen und bedarfsgerechten Schulsystem ihre Stärken besser entwickeln können als in großen Einheiten.“