Rastede So manche Veränderung hat es gegeben, aber auch einige Traditionen halten sich seit Jahrzehnten: Am 28. August 1968 zogen zum ersten Mal Schulkinder mit ihren Lehrerinnen in die Grundschule Kleibrok ein. Nun feiert die Schule 50-jähriges Bestehen. Damals hieß sie noch Evangelische Volksschule Rastede und wurde als Entlastungsschule für die Feldbreite gebaut. Um 154 Schüler kümmerten sich anfangs vier Lehrkräfte. Mit dem rasanten Anstieg der Schülerzahlen stieg aber auch schnell die Zahl der Lehrer. Nur wenige Jahre später wurde die Schule umbenannt in „Volksschule für Schüler aller Bekenntnisse“.

Veränderungen gab es natürlich viele im Lauf der Jahrzehnte. Die hohe Zahl an Schülern brauchte Platz: 1971 wurden weitere Klassenräume angebaut. Im Jahr 1973 wurden dort, wo sich heute der neue Parkplatz und die Bushaltestelle befinden, aufgrund der hohen Schülerzahl Mobilklassen aufgestellt. Geblieben sind sie bis 2016. Auch 1989 und 1993 wurden weitere Räume angebaut. Im Frühjahr 2018 wurde der langersehnte Neubau fertig gestellt. In diesem befindet sich nun auch die Mensa der Grundschule.

Was sich seit Eröffnung der Schule über 50 Jahre gehalten hat und auch heute noch stattfindet, ist der Morgenkreis. Damals wie heute können die Kinder Gedichte, Lieder oder ähnliches vor der großen Gruppe vortragen.

Die Kinder zogen damals „lustig kostümiert und mit bunten Bändern und Hüten geschmückt“ in die Schule ein, zeigt die Chronik. Genauso bunt und fröhlich soll es auch in der kommenden Woche zugehen – denn im Rahmen der Jubiläums-Woche ist in der Grundschule der Zirkus „El Dorado“ zu Gast. Eine Feierstunde wird es natürlich auch geben.