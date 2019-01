Rastede Gleich mehrere interessante Neuerungen erwarten die Nutzer der Gemeindebücherei „Villa Wächter“ in Rastede zum Jahresbeginn. Für Erwachsene betreffe dies vor allem das Angebot der so genannten „Onleihe“. Aber auch die jungen Leser würden einiges geboten bekommen, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Über die „Onleihe“ können registrierte Nutzer kostenlos E-Books, Hörbücher, Musikdateien, Videos, Zeitungen und Zeitschriften ausleihen. Dank Internet und mobiler Geräte wie Tablets, Smartphones und E-Reader ist das Angebot unabhängig vom Aufenthaltsort des Nutzers und den Öffnungszeiten der Bücherei verfügbar.

„Für jeden bereits aktiven Onleihe-Nutzer der Gemeindebücherei gibt es jetzt feste Sprechzeiten, in denen individuelle Anliegen besprochen werden können“, sagt Nicole Tielker, Leiterin der Gemeindebücherei Rastede. Dafür stehe den Lesern dienstags zwischen 16 und 18 Uhr sowie freitags zwischen 10 und 12 Uhr eine Mitarbeiterin zur Verfügung.

Außerdem werde es ab Februar alle zwei Monate am ersten Dienstag zwischen 18.30 und 19.30 Uhr eine Kennenlernstunde zur Online-Ausleihe von digitalen Medien geben. Eingeladen sind alle, die sich das Angebot und seine Funktionen einmal näher anschauen wollen, sagt Nicole Tielker. Mindestteilnehmerzahl sind drei Personen, daher ist eine Anmeldung persönlich in der Gemeindebücherei – unter Telefon 0 44 02/8 35 92 oder per E-Mail an buecherei-rastede@ewetel.net – erforderlich. Als zusätzlichen Service bietet die Gemeindebücherei ihren Lesern jetzt auch die Möglichkeit, sich einen E-Reader auszuleihen und die „Onleihe“ so zu testen.

„Auch die Kinder kommen in diesem Jahr natürlich nicht zu kurz“, verspricht Nicole Tielker. So würden die erst im vergangenen Jahr neu erschienenen „BOOKii“-Stifte und die damit kompatiblen Bücher auf ihre neugierigen Ausleiher warten. „Ganz ähnlich wie die „Tiptoi“-Produkte bietet auch dieser digitale Hörstift Kindern die Möglichkeit, Bücher nicht nur visuell und haptisch, sondern auch durch akustische Reize wahrzunehmen“, so Nicole Tielker.

Und der nächste Höhepunkt für die jungen Besucher lässt nicht lange auf sich warten: „Demnächst wird auch die Tonie-Box zur Ausleihe bereitstehen“, blickt die Büchereileiterin voraus. Schon bald werde es das intuitiv bedienbare Abspielgerät für Kinder-Hörspiele und die dazu passenden Medien auch in der Rasteder Gemeindebücherei geben.