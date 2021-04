Rastede Das Angebot der Falkenaugen des Hegerings Rastede Nord richtet sich an naturinteressierte Mädchen und Jungen ab zehn Jahren. Sie werden als Mitglieder in den Hegering aufgenommen. Bis zum 18. Lebensjahr ist der Beitrag kostenfrei, heißt es auf der Internetseite des Hegerings. Die Kinder und Jugendlichen sollen das Gleichgewicht der Natur erkennen und in der Lage sein, ihren Stellenwert im Ökosystem als Nutzer und Schützer zu reflektieren. Sie lernen, Pflanzen und Tiere zu bestimmen und führen Maßnahmen zur Verbesserung von Lebensräumen durch. Der Spaßfaktor kommt dabei nicht zu kurz, so der Hegering. Gefördert wurden die Falkenaugen in den vergangenen fünf Jahren durch finanzielle Zuwendungen oder Sachspenden von der Bingo-Umweltstiftung, der Gemeinde Rastede und weiteren Unterstützern. Weitere Infos unter

