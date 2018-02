Rastede Mit großem Elternengagement und der Unterstützung zahlreicher Sponsoren ist der Kindergarten am Voßbarg verschönert worden. „Viele fleißige Elternhände haben lackiert, gebohrt und geschraubt, um aus dem Flur wieder eine farbenfrohe, moderne Spiellandschaft zu machen“, freut sich Petra Ehmke, Vorsitzende des Kindergarten-Fördervereins „Die Vossies“. Auch das Kollegium beteiligte sich an den Verschönerungsmaßnahmen.

Nicht nur ein neues Sofa inklusive Kissen und Decken sei für die Leseecke gekauft und organisiert worden. Auch Spielteppiche, ein Podest, Schränke und Spielzeug wurden beschafft. „Außerdem wurden in Heimarbeit die Schuhbänke abgeschliffen und lackiert sowie der Eingangsbereich neu gestaltet“, schildert Petra Ehmke.

Die Eltern hätten die Umgestaltung als großen Gewinn betrachtet, freut sich die Vorsitzende. Auch die Kinder hätten das neue Mobiliar begeistert angenommen. Ganz beendet sei die Modernisierung des Flurs aber noch nicht. Und auch in den Gruppenräumen soll noch einiges geschehen, kündigt Petra Ehmke an.

Allein die Raiffeisenbank Rastede stellte für das Projekt im Kindergarten am Voßbarg 1000 Euro zur Verfügung – aus den Reinerträgen des Gewinnsparens. „Davon werden ein Stuhlschrank und neue Turnmatten für den Bewegungsraum bezahlt werden“, sagt Petra Ehmke. Der Stuhlschrank steht bereits im Kindergarten und ist schon in Gebrauch. Bislang standen rund 35 Stühle offen im Flur herum, auf denen die Kinder nur zu gerne herumgeklettert sind, was ein ein gewisses Unfallrisiko barg, schildert die Vorsitzende.

Den Stuhlschrank baute Klaus Abrahams, der Mann einer Erzieherin. Das Podest, auf dem die Kinder jetzt gerne spielen, fertigte Christian Ignatowitsch, dessen Frau Britta sich ebenfalls im Förderverein engagiert, an.

„Wir sind dem Förderverein sehr dankbar, dass er das alles ermöglicht hat“, freut sich auch Kindergartenleiterin Barbara Fietz über das Engagement.