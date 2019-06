Rastede Über sehr gute Ergebnisse in einem europaweiten Englischwettbewerb freut sich die Kooperative Gesamtschule in Rastede. Zwei Schüler konnten sich bei „The Big Challenge“ (Die große Herausforderung) in Niedersachsen unter den zehn besten Teilnehmern platzieren. Die Achtklässlerin Matilda Besier holte Platz fünf, der Neuntklässler Till Meiners Platz sieben, berichteten am Mittwoch die didaktische Leiterin der Schule, Hildegard Varelmann, und Englisch-Fachleiterin Linda Hüllmann. Bei dem Wettbewerb müssen im Ankreuzverfahren Fragen zu Vokabeln, Satzbau, Redewendungen und anderem mehr beantwortet werden.

„Ich habe mich gar nicht besonders auf den Wettbewerb vorbereitet“, erzählte Till Meiners. Seine Englischkenntnisse trainiert er neben dem Unterricht vor allem beim Spielen und Kommunizieren im Internet. Auch Filme schaue er auf Englisch, sagte der 15-Jährige. In Englisch hat er in der Schule die Note 1.

629 176 Schüler aus 6625 Schulen beteiligten sich in Europa an dem Wettbewerb, sagte Linda Hüllmann. In Deutschland seien es 150 460 Schüler gewesen, an der KGS Rastede 270. Teilgenommen hatten Schüler der Jahrgänge 5 bis 9. Die Teilnahme sei freiwillig, erklärte die Lehrerin. Till Meiners wurde an seiner Schule Jahrgangsbester, dafür erhielt er eine Urkunde in Gold und weitere Preise. Eine Urkunde gab es auch für alle anderen Schüler, die an dem Wettbewerb teilgenommen hatten.

„Letztes Mal habe ich noch einen Pokal bekommen“, erzählte Till Meiners. Er beteiligte sich bereits zum vierten Mal an dem Wettbewerb. Linda Hüllmann erklärte, dass Pokale nur an die sechs bestplatzierten Schüler vergeben würden. Mit seinem siebten Platz reichte es deshalb in diesem Jahr nicht ganz.

Beim Vergleich der Ergebnisse stellte die Englisch-Fachleiterin fest, dass die KGS in Jahrgang 9 besser als der Bundes-, aber schlechter als der Landesschnitt dasteht. In den übrigen Jahrgängen liege die KGS sowohl unter dem Landes-, als auch unter dem Bundesschnitt. Dies könne möglicherweise daran liegen, dass in diesem Jahr an der KGS auch viele Haupt- und Realschüler an dem Wettbewerb teilgenommen hätten, der sich eigentlich an Gymnasiasten richtet, erläuterte Linda Hüllmann. Die Haupt- und Realschüler hätten den Test aber unter den gleichen Bedingungen machen müssen wie die Gymnasiasten.

Das Engagement aller Schüler, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen, sei gleichwohl sehr zu begrüßen. „So eine Teilnahme macht sich auch gut im Lebenslauf“, sagte die didaktische Leiterin Hildegard Varelmann.