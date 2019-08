Rastede 228 Mädchen und Jungen werden in der Gemeinde Rastede an diesem Samstag, 17. August, eingeschult. Das sind 13 Kinder weniger als im vergangenen Schuljahr. Zu Engpässen werde es daher nicht kommen, teilt Gemeindepressesprecher Ralf Kobbe mit und sagt: „Alles im grünen Bereich.“

Die meisten Abc-Schützen werden in Rastede an den Grundschulen Kleibrok und Feldbreite begrüßt. An der Grundschule Kleibrok werden 54 Kinder in drei ersten Klassen eingeschult sowie zwölf Kinder im Schulkindergarten. An der Grundschule Feldbreite werden ebenfalls 54 Kinder in drei ersten Klassen eingeschult.

Jeweils zwei erste Klassen werden an den Grundschulen Hahn-Lehmden und Wahnbek eingerichtet. In Hahn-Lehmden werden 37 Mädchen und Jungen eingeschult, in Wahnbek sind es 32 Kinder. Die Grundschule Leuchtenburg begrüßt derweil 19 Mädchen und Jungen, die Grundschule Loy 20.

Eine Änderung gibt es derweil bei den Einschulungsgottesdiensten. Wegen der zurzeit laufenden Renovierungsarbeiten in der St.-Ulrichs-Kirche steht das Gotteshaus nicht zur Verfügung. Für die Schulanfänger in Rastede gestalten deshalb Pastor Friedrich Henoch und Pastoralreferentin Katja Waldschmidt an diesem Samstag zwei ökumenische Einschulungsgottesdienste in der katholischen St.-Marien-Kirche (Eichendorffstraße 6).

Für die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Kleibrok und Loy beginnt dieser Gottesdienst um 8.30 Uhr. Daran schließt sich um 9.30 Uhr die Feier für die „Neuen“ der Grundschulen Feldbreite und Leuchtenburg an.

Auch in der Willehad-Kirche Wahnbek beziehungsweise in der St.-Johannes-Kirche Hahn-Lehmden finden für die dortigen Grundschulen an diesem Samstag Schulanfängergottesdienste statt, und zwar jeweils um 9.15 Uhr.