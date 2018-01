Das Wohnviertel an der Lessingstraße

Das Wohnviertel an der Lessingstraße in Rastede ist eine alte Werkssiedlung von Brötje. 1966 waren die ersten Gebäude fertiggestellt worden. Heute leben viele Zugewanderte und Menschen in sozial schwachen Haushalten in dem Viertel, der Migrationsanteil ist hoch. Um das Miteinander zu fördern, richtete die Kreisvolkshochschule im Jahr 2015 einen Stadtteiltreff ein. Dazu stellte die Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft eine Dreizimmerwohnung an der Lessingstraße 24 zur Verfügung.