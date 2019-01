Rastede In einer bewegenden Feierstunde – mit viel Herz, Ehrlichkeit und noch mehr Zusammengehörigkeitssymbolen – sind die stellvertretende Schulleiterin Susanne Windels und der Fachbereichsleiter für musisch-kulturelle Bildung, Bernd Ibbeken, in der Neuen Aula der Kooperativen Gesamtschule Rastede verabschiedet worden.

Dr. Martin Fach, Kollege und Mitglied des Personalrates, verglich Ibbeken mit den Hauselfen aus Harry Potter, die alles im Verborgenen vollbringen. „Bernd Ibbeken hat einfach gemacht“, sagte Fach. Ibbeken sei ein großer Kenner der Beatles und von Queen. Ein großer Chor aus Lehrern und Schülern sang und spielte deshalb verschiedene Songs der beiden Gruppen.

Kollege Jesco Schneemann untermauerte die „These“, dass es die Beatles eigentlich gar nicht gab. Unter Heranziehung verschiedener Plattencover „bewies“ er, dass „Bernd allein die Beatles“ darstellte. Dafür waren einige Cover mit Ibbekens Konterfei versehen worden.

„Sag‘ nur warum willst Du gehen?“, fragte anschließend der Chor. Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen zeigten sich sehr kreativ mit ihren Darbietungen. Auch bei Susanne Windels. Man bot ihr, schauspielerisch fantastisch dargestellt, verschiedene Möglichkeiten der Weiterbeschäftigung im Ruhestand an. Unter anderem als Therapeutin, die es sich allerdings ein bisschen einfach machte: Sie empfahl ihren Patienten zur Entspannung immer das Puzzle-Spiel, unabhängig von deren Problemen.

Auch Susanne Windels wurde mit verschiedenen Beiträgen bedacht. Großartige kleine und größere Sketche hatte man für sie vorbereitet. Allen voran der Schulleiter Gerd Kip. Das Publikum dankte mit stehenden Ovationen, Kollegium und Schüler mit etlichen Geschenken.

Susanne Windels Vater, Friedrich Ellermann, hatte ein besonderes Geschenk: „Wir haben dich mit einer Schultüte zur Schule gebracht und holen dich heute mit einer Schultüte wieder ab“, sagte er stolz über seine Tochter.

Schulleiter Gerd Kip bescheinigte Ibbeken die Fähigkeit, „die eigene Leidenschaft authentisch an die Schüler weitergeben zu können“. Er habe zudem hohen Anteil an der Außendarstellung der Schule gehabt, wovon auch zahlreiche Artikel in der NWZ zeugten. „Ein ganzes Buch ist daraus geworden, das wir dir zum Abschied schenken“, sagte Kip.

Mit Susanne Windels, seit 2004 stellvertretende Schulleiterin, habe er mehr als 14 Jahre zusammengearbeitet, führte Kip aus. „Die Zeit war geprägt von hohem Engagement, tiefer Verbundenheit zur Schule und gelebter Kollegialität in ganz unterschiedlichen Bereichen.“