Rastede Seit Beginn des Schuljahres gibt es drei neue Hortgruppen mit insgesamt 44 Plätzen in der Gemeinde Rastede. Mit Hilfe einer Online-Umfrage hatte die Verwaltung Anfang des Jahres den Bedarf an weiteren Betreuungsplätzen ermittelt und darauf reagiert. Während die neuen Gruppen an den Grundschulen Feldbreite und Wahnbek bereits vollständig besetzt sind, gibt es in Loy noch freie Kapazitäten, teilt die Verwaltung mit. Die Hortgruppen dienen der Betreuung von Grundschülern nach Schulschluss, erklärt Gemeindesprecher Karsten Tenbrink.

Möglich geworden sei das zusätzliche Angebot auch dadurch, dass das niedersächsische Kultusministerium im Sommer 2018 das so genannte „Doppelnutzungsverbot“ aufgehoben hatte. „Zuvor durfte für den Hortbetrieb nicht auf Räume zurückgegriffen werden, in denen vormittags Schulunterricht stattgefunden hat“, sagt Fritz Sundermann, Leiter des Geschäftsbereichs Bürgerdienste bei der Gemeinde.

Aus diesem Grund war der Hort an der Feldbreite bisher im Gebäude des dortigen Kindergartens untergebracht. „Dort wäre die Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe jedoch aufgrund der Platzverhältnisse gar nicht möglich gewesen“, berichtet Sundermann. Deshalb sei das Betreuungsangebot inzwischen in die Räume der benachbarten Grundschule umgezogen und biete nun eine zusätzliche Kleingruppe mit Platz für maximal zwölf Kinder an, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Auch in Loy, wo zuvor gar kein Gebäude für den Hortbetrieb zur Verfügung stand, nutze eine neu ins Leben gerufene Gruppe nun die dortige Grundschule. Annika Scharf und Marc Zieglowski übernehmen die Betreuung von bis zu 20 Kindern – wochentags in der Zeit von 12.45 bis 17 Uhr. Auch in den Ferien ist der Hort mit Ausnahme bestimmter Schließzeiten geöffnet, dann bereits ab 7.30 Uhr.

„Bei einer Online-Umfrage wurde Bedarf für acht Hortplätze in Loy angemeldet“, sagt Sundermann. „Momentan nehmen jedoch nur drei Familien das neue Angebot wahr“, ergänzt er. Insofern seien weitere Interessenten willkommen. Sie können sich zu den Betreuungszeiten der Einrichtung unter Telefon 0 44 02/ 93 91 08 melden.

Bereits vor der Aufhebung des „Doppelnutzungsverbots“ gab es Hortgruppen an den Grundschulen in Hahn-Lehmden und Wahnbek. „Da in beiden Gebäuden früher zusätzlich eine Hauptschule untergebracht war, standen dort ohnehin Räumlichkeiten zur Verfügung, die nicht für den Unterricht der Grundschüler genutzt wurden“, erläutert Sundermann.

In beiden Orten befindet sich der Hortbetrieb in Trägerschaft des Diakonischen Werks. In Wahnbek konnten nun zusätzliche zwölf Hortplätze geschaffen werden. In Hahn-Lehmden wurde das Angebot bereits im vergangenen Sommer um 20 Plätze auf insgesamt 40 aufgestockt, so die Verwaltung.