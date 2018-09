Rastede Weitere Kinderbetreuungsangebote sollen zeitnah in der Gemeinde Rastede aufgebaut werden. Vor allem zusätzliche Hortgruppen sollen möglichst kurzfristig eingerichtet werden. Darauf verständigte sich am Dienstag der Schulausschuss des Rasteder Gemeinderates. Die Politik verwies die konkrete Beratung an den Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss, der am 6. November das nächste Mal tagen wird.

Eigentlich hatte sich der Schulausschuss am Dienstag mit einem Antrag der Gruppe CDU/Grüne befasst, der vorrangig eine Weiterentwicklung des Angebotes an Ganztagsschulen zum Ziel hat. Da die Einrichtung einer Ganztagsschule jedoch mit einer langen Vorlaufzeit verbunden ist, wurde angeregt, zunächst zusätzliche Hortgruppen aufzubauen. Fachbereichsleiterin Sabine Meyer berichtete, dass die Vorbereitungszeit bei Ganztagsschulen mindestens ein Jahr in Anspruch nehmen würde, bis ein Konzept steht.

Was ist eine Hortbetreuung?

In einer Hortgruppe können Kinder von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres betreut werden. Einen Rechtsanspruch auf einen Hortplatz gibt es nicht. Der rechtliche Rahmen ist im Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen verankert.

Die Betreuung im Hort beginnt nach Schulschluss (derzeit von 12.30 bis 17 Uhr). Die Kinder bekommen Mittagessen, danach können sie unter Aufsicht ihre Hausaufgaben erledigen. Spiel- und Bastelangebote runden die Betreuung ab.

Wie viele Hortplätze gibt es in Rastede?

In der Gemeinde Rastede werden zurzeit je zwei Hortgruppen in Hahn-Lehmden (40 Plätze) und Wahnbek (40 Plätze) angeboten. Die Betreuung findet in Räumen der jeweiligen Grundschulen statt, die im sonstigen Schulbetrieb nicht benötigt werden.

Eine weitere Hortgruppe mit 20 Plätzen wird in Rastede an der Feldbreite angeboten. Außerdem werden im Rahmen der Großtagespflege bis zu zehn Kinder in einer Schulkindbetreuung in der Schule am Voßbarg betreut.

Die zurzeit zusammengerechnet 110 Hortplätze in der Gemeinde Rastede decken den Bedarf nicht völlig. Wie Sabine Meyer im Schulausschuss darlegte, gibt es Wartelisten. Demnach fehlen in Wahnbek derzeit 13 Plätze und an der Feldbreite sechs Plätze. Nur in Hahn-Lehmden wird momentan keine Warteliste geführt. Das Angebot in Hahn-Lehmden wird allerdings auch von Kindern aus Rastede genutzt. So würden drei Kinder der Grundschule Feldbreite zurzeit mit dem Bus nach Hahn fahren.

Was kostet die Betreuung im Hort?

Das Hortangebot ist für die Erziehungsberechtigten kostenpflichtig. Die zurzeit gültige Richtlinie zur Entgeltregelung für die Kindertagesstätten in der Gemeinde Rastede stammt aus dem Dezember 2017. Die Kosten sind demnach abhängig von der Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder.

Bei einem im Haushalt lebenden Kind kostet die viereinhalb Stunden umfassende Betreuung monatlich 114 Euro, bei zwei Kindern sind es 109 Euro, bei drei Kindern 104 Euro und bei vier oder mehr Kindern 99 Euro. Zusätzlich wird ein Essensgeld von 58 Euro berechnet.

Auf die Gemeinde kommen je Hortgruppe Kosten für die Betreuungskräfte, eine Hauswirtschaftskraft sowie die Ausstattung zu. Die Verwaltung geht von laufenden Kosten je Hortgruppe in Höhe von rund 55 000 Euro jährlich aus.

Welche Probleme gibt es bei der Hortbetreuung?

Problematisch gestaltet sich aus Sicht der Verwaltung die Beförderung der Schüler zu den Hortgruppen. Bereits 2015 hatte der Landkreis Ammerland mitgeteilt, dass die Kosten für Fahrten zum Hort nicht übernommen werden, weil es sich nicht um eine Schuleinrichtung handelt. Somit können die (Schul-)Busse von Hortkindern nicht mehr auf Kosten des Landkreises genutzt werden. Wie Sabine Meyer erläuterte, führt dies dazu, dass Kinder, die etwa von Loy zum Hort nach Wahnbek müssen, teuer mit dem Taxi dorthin fahren. Eltern würden hier fehlende Unterstützung beklagen.

Wo dürfen Hortgruppen eingerichtet werden?

Bislang war es nicht erlaubt, Hortgruppen in Räumen einzurichten, die auch schulisch genutzt werden. In Hahn-Lehmden und Wahnbek ist dies nur deshalb in den Schulgebäuden möglich, weil es sich um ehemalige Volksschulen handelt, in denen es freie Räume gibt, die nicht für den Schulbetrieb genutzt werden.

Ende August teilte jedoch Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne mit, dass künftig auch Hortgruppen in Schulräumen möglich sind. Dies eröffnet der Gemeinde Rastede neue Möglichkeiten, um weitere Hortgruppen einzurichten.