Rastede Eltern, die für ihr Kind einen Kita-Platz suchen, brauchen eine Menge Geduld. Langwierig gestaltet sich die Suche oft, manche Eltern sind froh, wenn sie es auf die Warteliste geschafft haben. Wie sich die Situation in der Gemeinde Rastede darstellt, hat der zuständige Geschäftsbereichsleiter Fritz Sundermann im Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss erläutert.

Wer die Präsentation aufmerksam verfolgte, musste zu dem Schluss kommen, dass alles in bester Ordnung sei. Immerhin: 1171 Betreuungsplätze gebe es insgesamt in der Gemeinde Rastede, berichtete Sundermann. Sie verteilten sich auf 195 Plätze in Krippen, 20 in Großtagespflegestellen, 820 in Kindergärten und 136 in Horten. Die Versorgungsquote liege im Krippenbereich bei rund 46 Prozent, im Kindergarten sogar bei rund 106 Prozent. Das seien bessere Zahlen als in der Kreisstadt Westerstede, sagte Sundermann.

Obwohl die Gemeinde das Angebot in den vergangenen Jahren ausgebaut hat, indem eine Reihe neuer Kitas eröffnet wurde, werden für nahezu alle Einrichtungen Wartelisten geführt. Sundermann legte Zahlen zum Stichtag 23. August vor.

Lange Wartelisten

Bei den Kinderkrippen gab es in Rastede die größte Diskrepanz mit 42 Kindern auf der Warteliste bis zum 31. Juli 2020, bei lediglich zwei freien Plätzen. In Hahn-Lehmden waren es 35 Kinder bei sieben freien Plätzen, in Wahnbek 32 bei 29 freien Plätzen.

Auch bei den Kindergärten ging die Zahl der Kinder auf den Wartelisten zum Teil deutlich über die Zahl der freien Plätze hinaus. So gab es etwa in Hahn-Lehmden nur zwei freie Plätze, auf der Warteliste standen aber 20 Kinder. Im Kindergarten Buschweg waren es drei freie Plätze bei 14 Kindern auf der Warteliste, an der Feldbreite zehn freie Plätze bei 29 Kindern auf der Warteliste. Entspannter stellte sich die Situation derweil in den Horten dar.

Für die Mitglieder des Fachausschusses waren die vorgelegten Zahlen dabei nicht einfach zu interpretieren. Sabine Eyting (Grüne) sagte: „Ich finde es schwer, die Zahlen zu fassen.“ Und Jöran Gertje (SPD) fragte: „Was sagen uns die Zahlen? Gibt es akuten Handlungsbedarf oder perspektivisch fürs nächste Kindergartenjahr?“

Akuten Handlungsbedarf habe es nur in Hahn-Lehm­den gegeben, sagte Sundermann. Dort habe die Gemeinde vorübergehend eine Außenstelle des Kindergartens im Gemeindehaus der St.-Johannes-Kirche eingerichtet. Diese soll bis Sommer 2020 betrieben werden. Allerdings: In der nächsten Sitzung des Fachausschusses werde die Gemeinde einen Vorschlag für eine Anschlusslösung machen.

Ansonsten gebe es keinen akuten Handlungsbedarf, sagte Sundermann. Er wies allerdings darauf hin, dass es sich beim Kindergarten an der Mühlenstraße um die älteste Einrichtung in der Gemeinde handele. Auch mit Blick auf mögliche Veränderungen im Umfeld sei zu bedenken, dass dort über kurz oder lang etwas passieren müsse.

Zusätzlicher Aufwand

Ist also wirklich alles in bester Ordnung? Was in der Sitzung nicht ausdrücklich gesagt, aber in der Mitteilungsvorlage für den Ausschuss notiert wurde: Insbesondere der Engpass in den Kindergärten Buschweg und Feldbreite hat zur Folge, dass den betroffenen Eltern beziehungsweise Kindern Plätze in anderen Kindergärten angeboten wurden. Das kann in diesem Fall auch der Kindergarten in Loy sein, was für Eltern aus Rastede mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist.