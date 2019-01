Rastede Wiederholte Fälle von Vandalismus auf Schulhöfen, dem Turnierplatz und an den Nethener Seen hatten im vergangenen Sommer dazu geführt, dass die Gemeinde einen privaten Sicherheitsdienst in Rastede auf Streife schickte. Die Wachleute trafen bei ihren Patrouillen auch spät in der Nacht noch Personen an, fanden zudem nicht nur Müll, sondern auch leere Tütchen, die auf Drogenkonsum hindeuteten.

Um auch solchen Fällen künftig vorzubeugen, seien jedoch „weitergehende Maßnahmen“ geboten, meint dazu Rastedes Gleichstellungsbeauftragte Anke Wilken. Sie regt ein Projekt unter dem Titel „Präventionsnetz Rastede“ an, das sie an diesem Dienstag, 29. Januar, erstmals öffentlich vorstellen möchte.

Deshalb findet ab 16 Uhr eine gemeinsame Sitzung des Schulausschusses und des Kinder-, Jugend- und Sozialausschusses statt. Die beiden Fachausschüsse tagen im Dorfkrug Decker in Delfshausen, Delfshauser Straße 141.

Eine Woche später soll der Verwaltungsausschuss in gewohnt nichtöffentlicher Sitzung dann die Durchführung des Projekts beschließen – sofern das Vorhaben von dritter Seite mit mindestens 70 Prozent gefördert wird, heißt es in der Beratungsvorlage.

Anke Wilken ist nicht bloß Gleichstellungsbeauftragte in Rastede, sie ist zudem Fachkraft für Kriminalprävention des Landes Niedersachsen und beauftragte Beraterin vom Landespräventionsrat. Sie hat nun Lösungsansätze ermittelt, die in das Präventionsnetz münden sollen. „Der Einsatz entsprechender Methoden ist nachweislich geeignet, positiven Einfluss auf die soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen auszuüben und erkennbar problematische Verhaltensweisen abzubauen, günstiger Weise zu verhindern“, schreibt sie in der Beratungsvorlage.

Konkret schlägt sie eine Umsetzung der Präventionsstrategie „Communities That Care“ (Gemeinschaften, die sich kümmern) vor. Der Vorteil: Diese Methodik richtet sich nicht allein an einzelne Jugendliche oder Gruppierungen, sondern an die Gesellschaft. Sie bindet „sämtliche mit dem Erziehungsauftrag verbundenen Akteure wie Eltern und Lehrer, aber auch Institutionen wie Vereine und Verbände in die Entwicklungsarbeit mit ein“, erläutert Anke Wilken.

Rund 53.000 Euro würde die Umsetzung des Projektes kosten, wobei eine 70-prozentige Förderung durch den Landespräventionsrat in Aussicht gestellt wird. Enthalten sind neben Sach- auch Personalkosten. Die Gleichstellungsbeauftragte würde ihre Wochenarbeitszeit um zehn Stunden aufstocken, um das Projekt umzusetzen.