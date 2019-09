Rastede Der rund 2,8 Millionen Euro teure Neubau an der Kooperativen Gesamtschule Rastede mit fünf Klassen- und Nebenräumen wird gerade mal seit einem halben Jahr genutzt. Doch die Schule meldet schon wieder Platzprobleme an, die sich schon bald sogar noch verschärfen könnten.

Drei Gründe führt Oberstufenkoordinatorin Claudia Berger dafür in einem Schreiben an die Gemeinde Rastede als Schulträger an. Ab August 2020 wird auch an der KGS wieder der 13. Jahrgang im Gymnasialzweig eingerichtet, die Zahl der Schüler wird dann auf gut 2000 steigen. Aktuell liegt sie bei knapp 1900.

Der gut 45 Jahre alte Flachdachtrakt, der sich am Standort Wilhelmstraße links vom Eingang befindet, ist stark sanierungsbedürftig. Dort befinden sich unter anderem Musik- und Kunsträume, aber auch die Schulküche. Werken und Hauswirtschaft sowie Informatik werden in dem Trakt ebenfalls unterrichtet. „Es ist alles behelfsmäßig“, sagt der stellvertretende Schulleiter Carsten Niehaus.

Benötigt werden zudem zusätzliche Informatikräume. Niedersachsens Kultusminister hat gerade erst angekündigt, dass Informatik ab 2023 verbindlich als Pflichtfach eingeführt werden soll. „Im Falle eines Neubaus ist dies unbedingt mitzudenken, denn schon jetzt fehlen uns die entsprechenden Informatikräume“, heißt es in dem Schreiben der Schule.

Mit dem Papier befasst sich an diesem Dienstag, 1. Oktober, der Schulausschuss des Rasteder Gemeinderates. Die öffentliche Sitzung beginnt um 16 Uhr im Rathaus, Sophienstraße 27. Aus Sicht der Schulleitung wäre ein Neubau optimal, der Platz für die verschiedenen Fachräume bietet. Nach der Fertigstellung eines solches Baus könnte der Flachdachtrakt dann abgerissen werden.

Eine Kostenschätzung gibt es seitens der Gemeindeverwaltung bislang noch nicht. Mit Blick auf den zuletzt entstandenen Neubau, unter Berücksichtigung der Preissteigerungen und der jetzt formulierten Bedarfe der KGS könnten da durchaus Kosten von einigen Millionen Euro zusammenkommen.

Die rasante Entwicklung hinsichtlich der Anzahl der Klassen und der pädagogischen Anforderungen sei bei den Planungen des jüngsten Neubaus vor einigen Jahren noch nicht abzusehen gewesen, heißt es in dem Schreiben. Ein weiterer Punkt: „Die Erfordernisse durch inklusiv zu beschulende Kinder im Hinblick auf zusätzliche Inklusionsräume konnten in dem Umfang nicht erwartet werden“, schreibt Claudia Berger.

Generell betrachtet sei das Raumproblem „nicht ohne“, sagt Carsten Niehaus. Schon jetzt komme es vor, dass ein Leistungskurs für den Politikunterricht auch mal in die Schulküche ausweichen müsse, weil kein anderer Raum frei ist. Und gerade der Biologieunterricht finde häufig nicht in Fachräumen statt, schildert der stellvertretende Schulleiter.