Rastede Herzliche Grüße am Valentinstag: An der Kooperativen Gesamtschule (KGS) in Rastede gab es die am Mittwoch nicht per Snapchat oder Whatsapp, sondern auf Papier in Herzform. Überbracht wurden die Grüße deshalb auch nicht via LTE oder WLAN, sondern per Kurier. Die Schülervertretung verteilte die gut 1200 Herzen zum Valentinstag – verkleidet als Engel oder Amor.

Für die Schüler geht es dabei nicht zwingend um Liebesbotschaften. „Heute ist ein Tag, an dem man jemanden sagen kann, wie gern man ihn hat“, sagt Maya. Da gehe es nicht bloß darum, Blumen zu kaufen, findet die 14-Jährige. „Es ist eine gute Gelegenheit, den Leuten, mit denen man nicht jeden Tag zu tun hat, zu zeigen, dass man an sie denkt“, sagt Maite. Das Verschicken eines Herzens sei eine Geste, mit der man dem Empfänger zeigt, dass er einem wichtig ist, erklärt die 15-Jährige. Auch seinen besten Freunden könne man auf diesem Wege zeigen, was sie einem bedeuten, ergänzt Erik (16).

Welche Grüße zum Valentinstag an der KGS verschickt werden, können die Schülervertreter natürlich nicht sagen. „Wir lesen uns die Sachen ja nicht durch“, betont Erik. Auffällig sei aber, dass viele der Herzen sehr aufwendig gestaltet wurden. „Einige sind ganz toll verziert, zum Beispiel mit Glitzer“, erzählt Kristan (12). Sehr häufig seien auch Fotos oder selbst gemalte Bilder zu sehen, ergänzt Sarah (17) und sagt: „Da steckt viel Arbeit hinter.“

Nicht nur die Schüler schätzen die Aktion zum Valentinstag. „Sie wird auch von den Lehrern genutzt“, weiß Sarah. So gebe es Lehrer, die jedem Schüler in der Klasse am Valentinstag eine persönliche Botschaft in Herzform zukommen lassen. Und auch in anderer Form unterstützen die Lehrer Amor und seine Engel: Da es sich um eine Aktion der Schülervertretung handelt, sind sie für das Verteilen der Herzen vom Unterricht freigestellt. „Die Lehrer freuen sich, wenn man sich engagiert“, sagt Sarah.

Die Schülervertreter hatten im Vorfeld die gewünschte Anzahl von Herzen für jede Klasse bestellt. Die beschrifteten Herzen wurden dann eingesammelt, nach Namen und Klassen sortiert und am Mittwoch verteilt.

Die Empfänger bekamen übrigens nicht nur herzliche Grüße. „Zu den Herzen gibt’s immer Lollies“, sagt Kristan. So hat das Überbringen durch Amor und seine Engel einen weiteren klaren Vorteil: Lollies hätte man per Snapchat oder Whatsapp nicht verteilen können.