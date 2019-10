Rastede Nach 35 Jahren als ehrenamtliche Außenstellenleiterin der Kreisvolkshochschule Ammerland ist Mariane Böckmann auf der jüngsten Sitzung des Beirats der Kreisvolkshochschule verabschiedet worden.

Seit der Gründung der Kreisvolkshochschule im Jahr 1975 ist die Rastederin Mariane Böckmann für die Bildungseinrichtung aktiv. Zunächst war sie Dozentin im Bereich der Ausbildung von Hauswirtschafterinnen. 1984 übernahm sie die ehrenamtliche Tätigkeit als Außenstellenleiterin für das Gebiet der Gemeinde Rastede. Nun gibt sie dieses Amt aus Altersgründen ab. Ihr Nachfolger Rainer Zörgiebel, ebenfalls wohnhaft in der Gemeinde Rastede, folgt ihr zum 1. Januar 2020, teilt die Kreisvolkshochschule mit.

Als Außenstellenleiterin kümmerte sich Mariane Böckmann vorrangig um die Angebote, die außerhalb der eigenen Standorte stattfinden. In Rastede bietet die Kreisvolkshochschule beispielsweise Kurse in den Räumen der Kooperativen Gesamtschule an.

Als Ansprechpartnerin für Dozenten und Teilnehmer sorgte Mariane Böckmann außerdem dafür, dass die Unterrichtsräume zugänglich waren und ein reibungsloser Ablauf sichergestellt war. Zudem nahm sie regelmäßig an Beirats- und Außenstellenleitersitzungen teil und organisierte die Verteilung des Programmhefts an zentralen Stellen in der Gemeinde Rastede, hieß es weiter.