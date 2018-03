Rastede „Zuerst haben wir Johanna und Maro noch gesehen. Und dann sind sie immer näher gekommen und sie waren weg. Und auch die ganze Klasse haben wir nicht gesehen“, erklärt die neunjährige Thale. Sie hat in dem großen Führerhaus des Lastwagens auf dem Gelände der Grundschule Feldbreite in Rastede Platz genommen. „Da hab ich mich schon gewundert“, sagt die Schülerin der Klasse 4b.

Statt Matheunterricht oder Diktat gab es am Freitagvormittag für die fünf Klassen des dritten und vierten Jahrgangs praktischen Verkehrsunterricht. Vier Mitglieder des Round Table Ammerland waren mit dem Fahrzeug, unterstützt von der Firma Senger, auf dem Schulhof vorgefahren. Mit rotem Flatterband wurden die toten Winkel gekennzeichnet. Die Spiegel, die sonst den Fahrern in der Kabine den Blick in die toten Winkel ermöglichen können, sind abgedeckt.

„Die Fahrer sagen selbst, dass sie trotz der Spiegel nicht garantieren können, dass sie Menschen im toten Winkel erkennen. Und es gibt immer noch Tote und Verletzte bei solchen Unfällen“, erläutert Henry Brand-Saßen. „Deswegen sagen wir: Raus aus dem toten Winkel.“

Diese Botschaft ist bei den Knirpsen angekommen. „Wir sollen nicht im toten Winkel stehen und die Fahrer angucken, wenn wir über die Straße wollen“, hat Felina (10) gelernt. „Vor dem Lastwagen ist ein toter Winkel, neben dem Beifahrersitz und neben dem Fahrer und auch hinter dem Lastwagen“, weiß der 11-Jährige Amin nach der Stunde. „Ich hab das erste Mal in einem Lastwagen gesessen“, erzählt er stolz.

„Voll gut“ weil sie mal in das Führerhaus des Lastwagens durfte, fand Johanna (9) die Übung auf dem Schulhof. Auch sie wurde – genauso wie Mitschülerin Felina – schon einmal beim Abbiegen von einem Auto übersehen. Jetzt wissen die beiden, wo sie nicht mehr stehen sollten und dass sie die Fahrer anschauen sollten.

Vorbereitet wurden die Schüler im Unterricht, denn Teil der Aktion sind auch Unterrichtsmaterialien, die vorher zugeschickt werden, erläutert Brand-Saßen. Gemeinsam mit Timm Einenkel, Markus Quarthamer und Hannes Heinecke ging es danach noch in den Klassenraum, wo alle Schüler einen Lastwagen aus Pappe bekamen. So sollen sie die Botschaft des Unterrichts mit nach Hause nehmen und auch ihre Eltern und Geschwister für die Thematik sensibilisieren.

