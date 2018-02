Tange „Was gibt es Schöneres, als wenn die Arbeitstage von Kinderlachen geprägt sind?“ fragt Stefanie Helmers und strahlt das Baby an, das sie auf dem Arm trägt. Die sechs Monate alte Leona gehört zu den Jüngsten in der „Kindertagespflege Miteinander“, die Stefanie Helmers mit ihrer Mutter Gudrun am Alten Weg in Tange betreibt.

„Der Bedarf bei der Betreuung von Kindern unter drei Jahren ist groß. Sogar Schwangere kommen schon, um sich frühzeitig einen Platz zu sichern“, sagt die 44-jährige, die gelernte Groß- und Einzelhandelskauffrau ist und – nachdem ihr Sohn vor vielen Jahren aufgrund eines Handicaps intensivere Pflege benötigte – Tagesmutter wurde.

Wie wird man Tagesmutter oder Tagesvater? Tageseltern können Frauen und Männer ausbilden lassen, die gern mit Kindern arbeiten, Verantwortung übernehmen möchten, Einfühlungsvermögen haben, zuverlässig und belastbar sind. Um vom Jugendamt des Landkreises Ammerland gefördert zu werden, müssen Tageseltern eine Qualifikation nachweisen. Lehrgänge bieten beispielsweise die Kreisvolkshochschule oder die Evangelische Erwachsenenbildung an. Informieren können sich Interessierte auch bei einem Fachtag für Kindertagespflege, den die Arbeitsgemeinschaft Kindertagespflege im Ammerland (A.K.i.A) und der Landkreis Ammerland für Tageseltern und solche, die es werden wollen, demnächst anbieten. Die Veranstaltung mit Vorträgen findet am Samstag, 14. April, von 9 bis 14 Uhr im Westersteder Kreishaus statt. Infos im Internet unter www.akia-ev.de oder bei der vorsitzenden Stefanie Helmers, Telefon 0152/31 82 63 13.. Tageseltern benötigen neben der Qualifikation auch eine Pflegeerlaubnis, wenn Kinder mehr als 15 Stunden wöchentlich, länger als drei Monate und gegen Bezahlung betreut werden. Durch die Pflegeerlaubnis verpflichten sich die Tageseltern, sich regelmäßig fortzubilden. Betreut werden können Kinder im eigenen Haushalt oder in angemieteten Räumen. Dort müssen die Kinder Platz fürs Spielen, Spielmaterialien und Schlafgelegenheiten haben. Derzeit gibt es im Ammerland 122 Tageseltern. Weitere Infos im Familienservicebüro des Kreises, Telefon 0 44 88/56 30 61 oder 56 30 60.

Betreuungsplätze erfragen

Ausgerichtet ist ihre Großtagespflege – die einzige im Gemeindegebiet – auf die Betreuung von acht Mädchen und Jungen vom Babyalter bis drei Jahren. Da jedoch viele Eltern ihre Söhne und Töchter nicht von montags bis freitags betreuen ließen, sondern nur zwei bis drei Mal in der Woche, könnten mehr Kinder aufgenommen werden. 14 seien es derzeit. Dennoch gäbe es eine Warteliste. Ausgebucht seien auch die anderen sieben Tageseltern in der Gemeinde, sagt Stefanie Helmers, die auch Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Kindertagespflege im Ammerland sei. Eltern müssten einfach nachfragen, ob man möglicherweise durch Umorganisation einen Betreuungsplatz bekommen könne.

Frauen wollen nach der Geburt eines Kindes meistens schnell wieder arbeiten, sei es, weil sie gut ausgebildet sind und sich keine lange berufliche Pause leisten können, sei es, weil sie auf den Job und dessen Einkünfte angewiesen seien, so die 44–Jährige. In den meisten Krippen würden die Kinder erst ab einem Jahr aufgenommen. Individuelle Wünsche, wie z.B. zwei bis drei Betreuungen pro Woche oder Betreuung über Nacht könnten Tageseltern, aber kaum Krippen anbieten. Vielen Eltern sei es auch wichtig, dass Kinder schon früh den Umgang mit anderen Kindern lernten, weil die Familien heute kleiner seien als früher.

„Bedarf an Plätzen wird weiter steigen“

Dass der Bedarf an Betreuungsmöglichkeiten in der Gemeinde Apen weiter steigen wird, davon ist Stefanie Helmers überzeugt. Zwar wolle die Gemeinde im neuen Familienzentrum in Augustfehn II jeweils zwei weitere Krippen- und Kitagruppen einrichten, doch das werde auf Dauer nicht reichen. Sie selbst, so die Tangerin, werde in Augustfehn bald eine weitere Großtagespflege einrichten. „Bald werden Eltern nicht mehr für den Besuch ihrer Kinder in der Kita zahlen müssen, und es ist eine Frage der Zeit, ab wann auch der Krippenbesuch kostenlos ist“, so Helmers. Dann würde das Interesse an Betreuung noch größer werden.

Wie es aus dem Rathaus heißt, würden seit 2013 28 bis 33 Prozent aller Kinder in der Gemeinde Apen ab einem Jahr in Krippen oder von Tageseltern betreut sowie 85 bis 95 Prozent der Drei- bis Sechsjährigen in Kitas.