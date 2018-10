Wahnbek Die Modelleisenbahn-AG der Grundschule Wahnbek geht zum ersten Mal mit ihrer gesamten Anlage auf Reisen. An diesem Wochenende werden die Schüler und AG-Leiter Peter Strop ihre Modelleisenbahnanlage in Altjührden aufbauen. Sie folgen einer Einladung der Modelleisenbahner Varel, die in einer 1000 Quadratmeter großen Halle auf dem Gelände von Maschal Möbel, Altjührdener Straße 47, zu den Modellbahn-Tagen einladen – am Samstag, 13. Oktober, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 14. Oktober, von 11 bis 17 Uhr.

„Wir bekommen eine neun mal drei Meter große Fläche zur Verfügung gestellt, die wir mit unserer Anlage komplett ausfüllen werden“, berichtet Strop und fügt hinzu: „Der Höhepunkt unserer Anlage ist sicherlich der Zoo, den wir in den vergangenen drei Jahren gebaut haben.“ Allein dieses zweieinhalb Quadratmeter große Modul zeigt, wie viel Liebe zum Detail in der Anlage der Schüler steckt. Mehr als 400 Figuren wurden aufgebaut, hinzu kommen Gebäude, Bäume, Fahrzeuge und vieles andere mehr.

22 Mädchen und Jungen aus der dritten und vierten Klasse machen zurzeit in der Modellbahn-AG der Grundschule Wahnbek mit, die von Peter Strop ehrenamtlich geleitet wird.

Elf Kinder gehören zudem einer Fortgeschrittenen-Gruppe an, die sich samstagsvormittags trifft. Es handelt sich hierbei um ehemalige Grundschüler, die gerne weiter an der Anlage arbeiten wollten. „Der Zuspruch lässt nicht nach“, freut sich Strop, der selbst jetzt in den Herbstferien einige Schüler begrüßen konnte, die die Anlage für die Reise nach Altjührden vorbereiteten.

Eine Herausforderung stellt der Transport der Anlage dar. Die Modelleisenbahnanlage der Grundschule Wahnbek umfasst mittlerweile nämlich 22 Module und füllt damit die gesamte Aula der Grundschule aus. „Da bin ich dann auch auf die Unterstützung der Eltern angewiesen, um alles zu transportieren“, sagt Strop.

Stets am Ende des Jahres veranstaltet die Gruppe einen Tag der offenen Tür, bei dem die Öffentlichkeit sich einen Eindruck von der Anlage verschaffen kann. Auch in diesem Jahr soll es wieder ein Schaufahren geben, kündigt Strop an. Es ist für Samstag, 29. Dezember, geplant.

In Altjührden wird freilich nicht nur die Anlage der Wahnbeker zu sehen sein. Die Modelleisenbahner Varel präsentieren fünf H0- und eine LGB-Anlage mit vielen detaillierten Szenen entlang der Bahnstrecke. Zudem wird eine Spielanlage für Kinder aufgebaut. Zusätzlich werden zwei Dampflok-Großmodelle im Maßstab 1:18 ausgestellt.

Es wird darüber hinaus eine große Verkaufsbörse mit Modelleisenbahnen und Zubehör sowie Modellautos angeboten. Auch in diesem Jahr freuen sich die Mitglieder der Clubs auf Fragen der Besucher zu den aufgebauten Anlagen. Fachsimpeln ist ausdrücklich erwünscht.