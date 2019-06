Oldenburg/Westerstede/Ganderkesee

Neue Rangliste Klinikum Oldenburg „bestes Krankenhaus Deutschlands“

Endlich mal gute Nachrichten für das Klinikum: In der Kategorie 800 Betten und mehr landete es in einer neuen Studie auf Platz 1. Auch andere Krankenhäuser in der Region wurden ausgezeichnet.