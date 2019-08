Westerstede Für 1170 Kinder im Landkreis Ammerland steht am 17. August ein besonderes Ereignis bevor: die Einschulung. Von diesem Zeitpunkt an werden sie regelmäßig ihren Weg zur Grundschule zurücklegen. Dass sie möglichst sicher unterwegs sind, dafür wollen Polizei und Verkehrswacht sorgen. Unterstützt von den Bauhöfen und in Rastede von der Elternschaft werden in diesen Tagen überall Banner aufgehängt, die Autofahrer sensibilisieren sollen.

Darüber hinaus gibt es viele verschiedene Maßnahmen für einen sicheren Schulweg, etwa die Aktion „Gelbe Füße“, die es bereits an vielen Grundschulen gibt. Das seien Farbmarkierungen, die Kinder gezielt hin zu gefahrenreduzierten Querungsstellen leiten, erklärt Hermann Nee, Verkehrssicherheitsberater der Polizei in Westerstede. Gute Erfahrungen habe man damit gemacht, die Grundschüler dabei mit einzubeziehen.

Bus mit Füßen

Neben dem Schulbus als sicheres Transportmittel empfiehlt er den „Bus mit Füßen“. Dabei legen die Grundschüler der ersten und zweiten Klassen den Schulweg gemeinsam zurück. Dazu werden mehrere Treffpunkte festgelegt.

„Die Verkehrserziehung fängt aber schon im Kindergarten an“, unterstreicht Nee. Hier werde das sichere Überqueren von Straßen an einer Ampel geübt. Allen Eltern, die mit ihren Kindern einen sicheren Schulweg einüben möchten, bieten Polizei, Verkehrswacht Ammerland und Schulen ihren Rat an .

Mit einem neuen Faltblatt, das jetzt verteilt wird, möchte der Verkehrsclub ADAC Autofahrer zu mehr Aufmerksamkeit an Schulen, Ampeln, Zebrastreifen und Haltestellen animieren. Das Schreiben richtet sich auch an Eltern. Sie sollten mit ihrem Kind den besten Weg ablaufen. Wer das Auto nutzt, sollte auch hier verschiedene Sicherheitsmerkmale beachten. „Leider nicht mehr verteilt werden die bei Kindern sehr beliebten Sicherheitswesten mit dem Aufdruck Verkehrsdetektiv“, bedauert Karen Görlich, Verkehrssicherheitsberaterin bei der Polizei Bad Zwischenahn.

Acht Schulwegunfälle

Wie wichtig solche gemeinsame Sicherheitsaktionen sind, zeigt ein Blick in die Unfallstatistik der Polizei. Insgesamt acht Schulwegunfälle wurden im vorigen Jahr ammerlandweit registriert, glücklicherweise ohne schwere Folgen. Vielfach handelte es sich um Unfälle, an denen Radfahrer beteiligt waren und die beim Abbiegen von Autofahrern übersehen wurden.

Aber auch ein Zwölfjähriger war dabei, der mit gesenktem Blick und lauter Musik, die er über Kopfhörer hörte, den hupenden Pkw nicht bemerkte und mit diesem in einem Einmündungsbereich kollidierte. In einem anderen Fall hatte ein siebenjähriger Junge plötzlich die Fahrbahn überquert und war von einem Pkw erfasst worden.

Das Fazit der Polizei: Autofahrer sollten, wenn Kinder in der Nähe sind, besonders umsichtig und vorausschauend fahren. Aber auch Eltern sollten ihren Kindern die Gefahren im Straßenverkehr nahebringen.

Wo lauern Gefahren?

Liebe Leserinnen, liebe Leser, wo sehen Sie Verkehrsprobleme für Schulkinder? Bitte schreiben Sie an red.westerstede@nwzmedien.de.