Westerstede Ein etwas anderer Unterricht erwartete die Siebtklässler der Robert-Dannemann-Schule (RDS) am Dienstagvormittag. Theoretisch und praktisch lernten sie die Herzdruckmassage kennen. Fachkräfte der Klinik für Anästhesie und operative Intensivmedizin des Klinikzentrums Westerstede beteiligen sich unter dem Motto „Ein Leben retten“ nun schon zum zweiten Mal an der Aktionswoche der Wiederbelebung. Neben der RDS steht am Donnerstag, 20. September, ein Besuch der KGS in Rastede auf dem Programm.

Hilfe im Notfall Jeder Mensch kann in die Notsituation eines Herzstillstandes geraten. Die drei Schritte „prüfen – rufen – drücken“ sind in dieser Situation lebenswichtig. Der plötzliche Herztod ist eine der häufigsten Todesursachen. Mit der Aktion „Ein Leben retten. 100 Pro Reanimation“ wollen Deutschlands Anästhesisten unter der Schirmherrschaft des Bundesgesundheitsministeriums das Selbstvertrauen der Bürger in ihre Fähigkeiten als Ersthelfer stärken. Eine kurze Anleitung für das richtige Verhalten im Notfall im handlichen Pocket-Format sowie ein Lehr-Video gibt es im Internet. Mehr Infos unter Mehr Infos unter Mehr Infos unterwww.einlebenretten.de oder facebook.com/100proreanimation

Kein Mucks war zu hören, als Dr. Thies Bruns den Jugendlichen eindringlich vor Augen führte, wie schnell sie in eine Situation geraten können, in denen ihr Einschreiten über Leben und Tod entscheiden kann. „Jede Zelle benötigt Sauerstoff. Schon nach drei Minuten sterben Gehirnzellen ab“, schilderte er die drastischen Auswirkungen einer Unterversorgung. Bis der Rettungswagen vor der Tür steht, sind der Statistik zufolge von 100 Patienten 90 gestorben. 250 Opfer sind es täglich in Deutschland, drei Viertel davon Angehörige.

Und schon ging es um den konkreten Einzelfall: Ist der Patient nicht mehr ansprechbar und atmet nicht mehr, sollte der Notruf abgesetzt werden und die Wiederbelebung starten. „Hier müsst ihr drücken, ganz fest“, erklärte der Anästhesist und deutete auf die Mitte des Brustkorbes einer Puppe. „Mindestens 100 Mal in der Minute. Das kostet Kraft. Und ihr dürft nicht aufhören, bis Hilfe da ist.“

Jeder Schüler konnte das selbst ausprobieren. „Das ist ganz schön anstrengend“, fand die zwölfjährige Angelika und rieb sich die Oberarme. Stolz nahm sie ihre Teilnahmeurkunde entgegen mit dem Bewusstsein, dass sie im Ernstfall mit wenigen Handgriffen ein Leben retten kann.

„Solche Aktionen sind zwar aufwendig, aber wichtig. Denn auch Kinder ab etwa der siebten Klasse sind bereits in der Lage, mit einer Herzdruckmassage zu helfen“, freute sich Dr. Thies Bruns über das Interesse der Schüler.