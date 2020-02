Weitere Sprachmittler gesucht

Westerstede /Ammerland Für das Sprachmittlungsteam im Landkreis Ammerland werden weitere Ehrenamtliche gesucht. Aktuell benötigt das Team vorrangig Unterstützung bei Übersetzungen in den Sprachen Dari/Farsi, Rumänisch, Russisch und Kurdisch. Bewerben können sich alle Interessierten, die neben der Übersetzungssprache über fundierte Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen und Freude an der Arbeit mit Menschen, an Teamarbeit sowie an Fortbildung haben.

Die Aufträge für Sprachmittlungstätigkeiten werden durch die Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe des Landkreises erteilt. Die Qualifizierung wird von der Kreisvolkshochschule übernommen. Die Teilnahme an den Kursen ist kostenfrei.

Wer Interesse hat, kann sich an Petra Müller, Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe, unter Telefon 0 44 88/56 27 61 oder an p.mueller@ammerland.de wenden. Auch Gerhard Albers von der Kreisvolkshochschule erteilt Auskünfte, Telefon 0 44 88/56 51 10.