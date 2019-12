Westerstede /Apen /Edewecht Eine neue Gruppenleiterschulung bieten die Jugendpflegen Westerstede, Edewecht und Apen an. Eine erfolgreiche Teilnahme berechtigt zur Beantragung der bundesweit gültigen Jugendleitercard (JuLeiCa). Inhaber erhalten Vergünstigungen bei Freizeitangeboten in Geschäften oder Institutionen.

Die jetzt angebotene Schulung richtet sich an Teilnehmer ab 15 Jahre, die sich in der Kinder- und Jugendarbeit engagieren möchten oder bereits als Betreuer oder Jugendleiter in Kinder- und Jugendgruppen, Vereinen, Ferienfreizeiten, Jugendzentren etc. aktiv sind. Auch Erwachsene sind sehr erwünscht.

In drei aufeinander aufbauenden Wochenendseminaren werden pädagogische, rechtliche, praktische und organisatorische Fragen und Herausforderungen behandelt, die bei Kinder- und Jugendfreizeiten oder bei der Arbeit mit Gruppen allgemein entstehen. Es gibt Tipps zur Vorbereitung und Gestaltung von Gruppenstunden und Freizeitmaßnahmen sowie Informationen über Aufsichtspflicht und Zuschussmöglichkeiten.

Die Seminareinheiten finden an folgenden Wochenenden statt. Gestartet wird am 9. und 10. Februar im Zentrum für Kinder und Jugend, An der Hössen 20, in Westerstede. Auch alle weiteren verbindlichen Termine am 2. und 3. März sowie am 23. und 24. März finden hier statt.

Für Gruppenleiter und -leiterinnen besteht die Möglichkeit, vielseitige aktive Erfahrungen zu sammeln, ob nun in der Bildungsarbeit, bei dem Ferienpass, in den verschiedensten Gruppen, der Projektarbeit, bei Tagesfahrten oder Freizeiten.

Die Teilnahme an der Gruppenleiterschulung kostet 15 Euro. Anmeldung und Informationen für Westerstede gibt es unter Telefon 0 44 88 /60 98 (jugendpflege@westerstede.de), für Apen unter Telefon 0 44 89/73 38 (jugendpflege@apen.de) und Edewecht unter Telefon 0 44 05/48 39 939 (carmencoachconcept@ewetel.net).