Ausbildung im Ammerland

Die Ausbildungsplätze mit den meisten Bewerberinnen und Bewerbern sind im Ammerland Kaufmann/-frau im Einzelhandel (6,9 Prozent), Kaufmann/-frau – Büromanagement (5,4 Prozent) sowie Verkäufer/in (5,1 Prozent). Das teilt die Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven mit.

Das Verhältnis von Bewerberinnen und Bewerbern zu Ausbildungsstellen ist im Einzelhandel und bei Friseur/innen ausgeglichen. In den kaufmännischen Berufen und in einzelnen besonders beliebten Berufen wie Tiermedizinische Fachangestellte/r gibt es deutlich mehr Bewerber als Stellen. Mehr Stellen als Bewerber gibt es etwa im Tiefbau, bei Bäckern, Fleischern, Fachverkäufer/innen im Lebensmittelhandwerk, Gärtner/innen Fachrichtung Baumschule, Anlagenmechaniker/innen Heizung Sanitär Klimatechnik sowie in Gastronomie-Berufen.

Die Agentur empfiehlt Jugendlichen, frühzeitig über den beruflichen Weg nachzudenken und Praktika zu machen.

Termine für eine kostenlose Berufsberatung gibt es unter Telefon 0800/4555500.