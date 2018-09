Westerstede Bei diesem kulturellen Austausch packen viele Hände mit an: Der Besuch des M.U.K.A.-Projekts (Most United Knowledgeable Artists) wird von zahlreichen Gruppen unterstützt. Die sieben Jugendlichen und zwei Erwachsenen kommen aus dem südafrikanischen Johannesburg (siehe Infokasten) und zeigen im Theaterstück „Broken“ ein Familiendrama, das von Zusammenhalt, Perspektivlosigkeit und Verantwortung handelt.

Das M.U.K.A.-Projekt in Johannesburg Die sieben Jugendlichen zwischen 14 und 30 Jahren sowie zwei Erwachsene aus Johannesburg (Südafrika) sind Teil des „Most United Knowledgeable Artists“-Projekts (M.U.K.A.). Das Projekt nahm 1995 seinen Anfang. Es ist eine feste Institution in Hillbrow, einem sozialen Brennpunkt im Zentrum Johannesburgs. Die rund 100 Kinder und Jugendlichen erarbeiten Theaterstücke und traditionelle Tänze, machen Musik und organisieren Workshops. Die Jugendlichen können so ihre Sorgen und Hoffnungen kreativ ausdrücken. Und sie zeigen jungen Leuten, die auf der Straße leben, Alternativen zur Gewalt auf.

Die Eine-Welt-Gruppe „Äquator“ und die Steuerungsgruppe „Fairtrade-Stadt Westerstede“ haben M.U.K.A. in die Kreisstadt geholt. Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Westerstede und der Robert-Dannemann-Schule erhielten durch das Theaterstück Eindrücke von einem Leben, das geprägt ist von Gewalt und Drogen auf den Straßen und auch in der Schule. Das bunte Programm rund um den Besuch bietet südafrikanischen und deutschen Jugendlichen die Möglichkeit, sich über ihren Alltag auszutauschen, etwa in einem Workshop oder beim gemeinsamen Abendessen mit der Jugendgruppe der Baptistischen Kirchengemeinde. Bereits am Abend ihrer Ankunft wurden die Gäste aus Johannesburg von der Stadtjugend im Jugendzentrum mit einem deutschen Abendbrot begrüßt. Dort haben sie ihre Gastfamilien für den Aufenthalt kennengelernt.

Zwei Mädchen aus der Gruppe wohnen bei der 16-jährigen Vanda und ihrer Familie. „Das ist einfach nur schön“, sagt sie. Die drei haben sich auf Anhieb gut verstanden und abends noch zusammen Filme geschaut. „Sie haben mir auch etwas Xhosa beigebracht, das ist eine Klicklautsprache. Das war ziemlich cool.“ Sonst verlaufen die Gespräche allerdings eher auf englisch. Ein Junge von M.U.K.A. wohnt beim 17-jährigen Nabil-Gabriel. Die beiden haben sich über alles mögliche unterhalten – Musik, Hobbys, ihre Pläne. „Das Gespräch war total offen.“

Eingeladen wurde die Gruppe von der Kinderkulturkarawane aus Hamburg. Die internationale Gemeinschaft engagiert sich für Kinderrechte. Gefördert werden die Veranstaltungen von der Bingo-Umweltstiftung.