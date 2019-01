Westerstede Das Gymnasium platzt aus allen Nähten. Und mit der Rückkehr des Abiturs nach 13 Jahren muss demnächst ein kompletter zusätzlicher Jahrgang untergebracht werden. Doch bereits seit Jahren lernen Kinder in Containern, die eigentlich nur als Provisorium gedacht waren. Damit ist es nun vorbei: In der kommenden Woche verschwinden die teilweise schon durchgerosteten Container vom Schulgelände.

Größte Investition

Für 4,6 Millionen Euro wird das Gymnasium bis zum Juli 2020 erweitert. Es ist die größte Investition, die sich die Stadt Westerstede seit Jahren leistet. „Der Rat hat einen viergeschossigen Anbau beschlossen, in dem zehn Klassen untergebracht werden können“, so Bauamtsleiter Rolf Hinrichs. 1200 Quadratmeter umfasst die Erweiterung. Optisch wird sich der neue Trakt an der letzten Erweiterung orientieren. So ergibt sich von der Straße „An der Krömerei“ aus ein einheitliches und harmonisches Bild.

Federführung hat das Westersteder Büro Otten und Partner mit Architekt Walter Bulmahn. Bereits für die letzte Erweiterung des Gymnasiums hatte das Büro geplant.

Auswirkung auf den Verkehr

Nicht nur für Schüler und Eltern wird sich durch das Großprojekt einiges ändern, sondern für den gesamten innerstädtischen Verkehr. „In den nächsten Tagen wird die Gartenstraße zur Einbahnstraße“, sagt Hinrichs. Man kann dann nur noch von der Ammerlandallee aus in die Straße zum Gymnasium fahren. Außerdem gelten dort dann durchgängig Tempo 30 sowie ein komplettes Halteverbot. Auch der Radweg wird umgeleitet. Eltern, die ihre Kinder holen oder bringen wollen, müssen dann auf den Parkplatz am Posthof ausweichen. An der Krömerei und in der Gartenstraße darf auch nicht mehr kurz gehalten werden. Die Busse werden aber wie bisher die Schule ansteuern können.

Los geht es mit dem Projekt bereits am Montag. „Dann beginnen die Vorarbeiten für den Abbau der alten Container“, sagt Bulmahn.