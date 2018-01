Westerstede In der Apothekervilla gibt es schon seit dem Jahr 2012 ein vielfältiges Hilfsangebot für Menschen in sozialen Notlagen. Wurden die unterschiedlichen Hilfeleistungen bisher getrennt behandelt und vermittelt, sollen jetzt durch eine zentrale Telefonnummer die Angebote gebündelt und geeignete Hilfsangebote schneller gefunden werden. „Dadurch entfallen zwar die wöchentlichen Sprechstunden der ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Apothekervilla, aber wenn hier jetzt jemand anruft oder vorbeikommt, können wir in kurzen Gesprächen schnell herausfinden, welches Hilfsangebot am besten geeignet ist“, so Günter Teusner, Leiter der Apothekervilla.

Die Paten Die Sozial- und Familienpaten wurden durch Schulungen auf ihre Aufgaben vorbereitet. Die Paten sind ehrenamtlich Tätig und setzen ihre Kenntnisse und Erfahrungen ein, um den Ratsuchenden zu helfen. Wer sich als Sozial- oder Familienpate engagieren möchte, kann sich einfach in der Apothekervilla melden. Dort erfahren Interessierte mehr über die Aufgaben, die Voraussetzungen und die Schulungen. Mehr Infos unter www.westerstede.de

Unterstützung durch Sozialpaten

Hilfesuchende finden auf der einen Seite Unterstützung bei den Sozialpaten. Sie sind Ratgeber bei sozialen und finanziellen Problemen, geben Hinweise zum vorhandenen sozialen Netz, suchen das Gespräch auch mit den Fachberatungsstellen, füllen Anträge aus und helfen beim Umgang mit Behörden und anderen Stellen, unterstützen beim Planen der Finanzen (Einteilung, Einsparung) und bereiten – wenn nötig – den Gang zur Schuldnerberatung vor. Sie geben aber auch Hilfe bei allen anderen sozialen Fragestellungen.

Ein besonderes Angebot der Westersteder Sozialpaten ist die Bewerbungshilfe. Alle Ratsuchende, die unsicher beim Schreiben von Bewerbungen um einen Arbeitsplatz sind, erhalten in der Apothekervilla fachkundige Unterstützung bis hin zum Ausdruck der Bewerbungsunterlagen.

Pädagogische Hilfe von Familienpaten

Auf der anderen Seite gibt es die Familienpaten. Das Aufgabenspektrum ist hier vielfältig. Familienpaten geben praktische Tipps zur Bewältigung des Alltags, unterstützen Kinder und Eltern bei den schulischen Erfordernissen, vermitteln pädagogische Förderangebote oder freizeitpädagogische Angebote und vieles mehr.

„Wir können durch die Vernetzung jetzt viel schneller reagieren und so Hilfesuchenden schon in ein bis zwei Tagen unsere Unterstützung anbieten.“, so Andreas Levien, einer der Sozialpaten der ersten Stunde. „Auch eine gegenseitige Unterstützung bei bestimmten Fragestellungen ist jetzt leicht möglich“ ergänzt die Familienpatin Elke Lübbers.

Ratsuchende können sich unter 0 44 88/5 57 10 oder per Mail an apothekervilla@westerstede.de wenden. Darüber hinaus ist auch jeder willkommen, der einfach persönlich in der Apothekervilla, Gaststraße 2 in Westerstede, vorbeischaut. Die Hilfe ist kostenfrei und die Beratung wird streng vertraulich behandelt.