Westerstede Einmal raus aus den eigenen vier Wänden, mit anderen ins Gespräch kommen und gemeinsam etwas erleben: Das ermöglicht die Tagespflege älteren Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen. Mit einem Neubau wird Westerstede in Kürze um ein Angebot reicher sein. Die Tagespflege „Nestwärme“ an der Marianne-Scheelken-Straße 21 nimmt nach rund einem Jahr Bauzeit am 9. September den Betrieb auf. Dann werden zunächst 18 Plätze für eine umfassende Pflege und Betreuung von Menschen mit Unterstützungsbedarf zur Verfügung stehen. Im kommenden Jahr soll das Angebot nach Angaben der Betreiber dann sogar auf 23 Plätze erweitert werden.

Die Tagespflege richtet sich an ältere Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen, die in ihrem häuslichen beziehungsweise familiären Umfeld leben und tagsüber einer Betreuung bedürfen. Für pflegende Angehörige ermöglicht die Tagespflege eine Entlastung, indem die Verantwortung für den Pflegebedürftigen für ein paar Stunden an das qualifizierte Pflegepersonal abgegeben werden kann.

Die Gründerin der Tagespflege, Ayse Karaten, ist examinierte Krankenschwester, hat zudem den Bachelor of Nursing mit Schwerpunkt Management abgeschlossen und sich zur Pflegeberaterin qualifiziert. Mit ihrem Team von vier Fachkräften will sie den Gästen eine vertrauenswürdige Versorgung anbieten.

Die Tagespflege „Nestwärme“ verfüge über großzügige, helle, freundliche und barrierefrei eingerichtete Räume, heißt es in der Ankündigung. Eine Terrasse mit Garten lade zum Verweilen ein.

Täglich sollen feste Einzel- und Gruppenbetreuungen angeboten werden. Die Gestaltung des Tagesablaufs richtet sich zudem auch nach den Wünschen und Möglichkeiten der Tagesgäste. Für sie stehen auch Ruheräume zur Verfügung sowie bequeme Liegesessel.

Die Einrichtung wird ab dem 9. September montags bis freitags in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr sowie bei entsprechender Nachfrage auch am Wochenende geöffnet sein. Ein Fahrdienst holt die Gäste bei Bedarf zuhause ab und bringt sie wieder zurück. Für die Verpflegung wird in der hauseigenen Küche gesorgt. Frühstück, Mittagessen, Zwischenmahlzeiten sowie Nachmittagskaffee werden vor Ort frisch zubereitet.

Bei einem Pflegegrad werden die Kosten für die Tagespflege von der Kasse anteilig übernommen. Wer sich informieren möchte, kann den „Tag der offenen Tür“ nutzen. Am Samstag, 7. September, steht die Einrichtung von 10 bis 17 Uhr offen. Telefonische Auskünfte gibt es schon jetzt unter Telefon 01 52/ 55 28 65 57. Eine Kontaktaufnahme ist auch per Mail möglich unter info@nestwaerme-tagespflege.de.

Mehr Infos zum neuen Angebot unter www.nestwaerme-tagespflege.de