Westerstede Musste es wirklich eine Beitragsfreiheit für Kita-Kinder geben, die sich auf Ganztagsplätze erstreckt? Eine von etlichen Fragen, mit denen sich Kultusminister Grant Hendrik Tonne jetzt bei einem Gespräch in der Westersteder DRK-Kindertagesstätte an der Fröbelstraße auseinandergesetzt hat.

Auf Einladung von SPD-Parteivorsitzendem Frank Lukoschus war der Minister nach Westerstede gekommen, um sich der Diskussion mit Eltern- und Kita-Vertretern zu stellen. Mit dabei waren Erzieher der Kita Jahnallee, des Pauluskindergartens Ocholt, der Krippe Schützenbusch und natürlich des gastgebenden DRK-Kindergartens. Darüber hinaus nahmen auch zwei Vertreter der Elternschaft an dem Gespräch teil.

Ein Punkt, der allen Beteiligten unter den Nägeln brannte: Die Flexibilisierung der Einschulung.

Zum Hintergrund: 2018 griff erstmals das neue Schulgesetz. Demnach dürfen Eltern, deren Kinder zwischen Anfang Juli und Ende September sechs Jahre alt werden, selbst bestimmen, ob sie ihr Kind von der Einschulung zurückstellen möchten. 2018 betraf das schlussendlich zehn Kinder, 2019, so teilte die Stadtverwaltung jüngst auf Nachfrage mit, wurden von den 67-Kann-Kindern 36 zurückgestellt.

Lieber Kita als Schule?

Die Annahme einiger Kita-Vertreter: Eltern stellen ihr Kind nicht unbedingt immer mit Blick auf das Kindeswohl zurück, sondern wollen noch ein Jahr die besseren Betreuungszeiten der Kita nutzen. Ihr Wunsch: Den Stichtag für schulpflichtige Kinder wieder vom 1. Oktober auf den 30. Juni zurückverlegen oder eine Vorschule einrichten. Letztere hätte den Vorteil, dass viele Kinder, die mit der Kita nicht mehr viel anfangen könnten und sich eigentlich auf die Schule freuten, etwas neues erleben dürften. Darüber hinaus schlugen sie vor, dass Eltern künftig nicht mehr allein über die Rückstellung entscheiden, sondern nur in Abstimmung mit Gesundheitsamt und Kindergarten.

Seitens der Elternvertreter, die vorab einige Eltern gefragt hatten und deren Meinungen wiedergaben, wurde das Thema ebenfalls als problematisch angesehen – allerdings aus einem anderen Grund: Weil erst zum Stichtag 1. Mai sicher ist, wie viele Plätze zum neuen Kita-Jahr frei werden, fehlt einigen Eltern schlicht die Planungssicherheit – vor allem mit Blick auf die weitere Berufstätigkeit.

Tonne versprach, dass die neue Regelungen nach wohl drei Jahren überprüft wird. Ob und wenn ja wie eine Änderung kommt, konnte er somit aber noch nicht sagen.

Was die Erzieher ebenfalls umtreibt: Die beitragsfreie Kita, die es seit 1. August 2018 in Niedersachsen für alle Kinder ab drei Jahren gibt. In Westerstede hat die neue Regelung zur Folge, dass die Nachfrage nach Ganztagsplätzen mit Betreuung von bis zu acht Stunden stark angestiegen ist.

Kritik an Eltern

Die Kritik einiger Erzieher: Bei manchen Eltern habe sich eine „Wenn es umsonst ist, will ich es auch haben“-Mentalität eingestellt. Gleichzeitig habe diese neue Regelung den bitteren Beigeschmack: „Was nichts kostet, ist nichts wert“. Sprich: „Leider hat das Gesetz, was die Eltern finanziell entlastet, unserem Ansehen nicht gut getan“, heißt es seitens der Erzieher. Vielleicht hätte es gereicht, vier oder fünf Stunden beitragsfrei anzubieten. Dann würden auch nur Eltern, die eine Ganztagsbetreuung benötigten, diese in Anspruch nehmen – und die Familien wären trotzdem finanziell entlastet.

Beitragsfreie Krippe?

Und wie sehen das die Eltern: Schlussendlich gab es bei diesem Thema kein Statement, aber den Wunsch nach einer Ausweitung des Angebots auf eine beitragsfreie Krippe. Und auch die Forderung nach längeren Betreuungszeiten für Berufstätige oder vor allem Alleinerziehende wurde laut.

Ebenso trieb das Thema Ausbildung Kita-Verantwortliche und Eltern um. Zu viel Unterrichtsausfall, zu wenig Praxiseinheiten und Probleme bei der berufsbegleitenden Ausbildung waren hierbei nur einige Stichwörter. Die Eltern forderten, dass Erzieher und Sozialassistenten in Ausbildung finanziell unterstützt werden müssten.

Die 45 Minuten waren schnell vorbei. Grant Hendrik Tonne nahm zumindest die von Erziehern und Eltern-Vertretern notierten Forderungen und Kritikpunkte mit. Was der Kultusminister daraus macht, wird sich zeigen.