Westerstede Zweifelsohne: Die Zukunft der Schulen ist digital – in Deutschland stellt sich nur die Frage: Ab wann? Und – Digitalpakt hin oder her – wer bezahlt sie?

Wer einen Blick in die skandinavischen Nachbarländer wirft, beispielsweise nach Finnland, wird erstaunt feststellen, wie die Digitalisierung längst zum Schulalltag gehört. Kinder lernen mit Tablets und Laptops, Handys dürfen sie im Unterricht bewusst einsetzen und schwere Schulranzen schleppt niemand mehr. Und das Schönste: Die Eltern müssen in den meisten finnischen Schulen nichts für die elektronischen Geräte zahlen.

Auch die Stadt Westerstede hat in den vergangenen Jahren bereits viel Geld in die IT-Infrastruktur und -Ausstattung investiert, doch von finnischen Verhältnissen kann man – wie überall in Deutschland - nur träumen.

Um den Digitalpakt und die weitere Vorgehensweise und Bereitstellung von Haushaltsmitteln für 2020 geht es unter anderem am Dienstag, 28. Oktober, im öffentlichen Ausschuss für Bildung und Schule im Rathaus Westerstede.

Ab 16.30 Uhr diskutieren Politik, Verwaltung und Bürger in diesem Zusammenhang über die interaktiven Tafeln, die sogenannten Smartboards.

Die Stadt Westerstede hat in der Vergangenheit bereits einige Smartboards für Schulen angeschafft. Die Kosten liegen je Klassenraum zwischen 3500 und 5500 Euro. Die Geräte halten sieben bis zehn Jahre. „Die ersten größeren Reparaturen stehen inzwischen an“, erklärt Bodo van Rüschen, IT-Leiter der Stadt Westerstede. Gespräche der Stadt mit dem Medienberater Andreas Hofmann aus Oldenburg hätten zudem ergeben, dass die Smartboards nur eine Brückentechnologie sind. „Die Zukunft liegt im Unterricht per Tablet-Computer“, sagt van Rüschen. Die Inhalte werden drahtlos auf eine Leinwand oder weiße Wand projiziert oder es wird ein großer Bildschirm eingesetzt.

Da sei zu überlegen, ob Klassenräume künftig mit hochwertigen Beamern ausgerüstet werden, statt mit Smartboards. Kostenpunkt: unter 1000 Euro. Hinzukomme, dass auch Smartboards immer teurer werden: „Manche Tafeln liegen inzwischen bei 8000 Euro“, so van Rüschen.

Auf der Tagesordnung im Ausschuss stehen zudem noch ein Bericht über den Planungsstand zur räumlichen Erweiterung der Grundschule Halsbek sowie der Bericht über die aktuellen Geburten- und Schülerzahlen.