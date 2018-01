Westerstede Jeden Samstagmorgen trifft sich eine ganz besondere Gruppe im Westersteder Hössenbad zum Training. Es sind behinderte Kinder, die in Begleitung von Erwachsenen behutsam lernen, sich im Wasser zu bewegen. Mit jedem Fortschritt wächst ihr Selbstbewusstsein und ihr Körpergefühl. „Gerade für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen ist Wasser eine gute Erfahrung, weil sie sich dort ganz anders bewegen können“, weiß Anke Windeler (44). Die DLRG-Ausbilderin ist selbst Mutter eines behinderten Mädchens und hat die Gruppe vor rund zehn Jahren ins Leben gerufen.

Hobby trotz Handycap

Als die kleine Yania vor zwölf Jahren auf die Welt kam, sollte auch sie trotz ihres Handicaps an das Hobby der Windelers herangeführt werden. Denn die Eltern hatten sich über die ehrenamtliche Arbeit in der DLRG kennengelernt, Thorben Windeler (42) ist inzwischen Vorsitzender der Ortsgruppe.

Bis sich Yania ans Wasser gewöhnt hatte und sich mit Hilfe eines Schwimmbretts selbstständig dort bewegen konnte, brauchte es Zeit. „Geduld ist das Zauberwort“, sagt die Mutter und bietet ihre Erfahrung, die sie später noch durch Fortbildungen ergänzt hat, anderen Familien an. In dem fortlaufenden Kursus werden Kinder mit Beeinträchtigungen so weit gebracht, dass sie sich über Wasser halten können und vorwärts kommen. „Das dauert viel länger als bei einem nichtbehinderten Kind. Es kann, je nach Beeinträchtigung, über ein Jahr und länger dauern“, erklärt Anke Windeler. „Jedes Kind hat einen eigenen Trainingsplan. Einige halten sich im Flachbereich auf, andere trainieren auf der Bahn.“

Eltern und Betreuer leiten an

Die Kinder werden dabei immer von einem Elternteil oder erwachsenen Betreuer angeleitet. Anke Windeler hilft reihum. Auch für den langfristigen Fortbestand des Angebots ist gesorgt: Die ältere Schwester von Yania, Yara (14), assistiert schon. Und auch der siebenjährige Sohn Tayo gehört bereits zur DLRG-Familie.

Eine Schwimmgruppe für Kinder mit Beeinträchtigungen, wie sie in Westerstede aus einer Elterninitiative heraus entstanden ist, hat Seltenheitswert. Deshalb hatte sich die DLRG-Bundesgeschäftsstelle mit Sitz in Bad Nenndorf an die Westersteder gewandt, um dieses Angebot vielen Menschen nahe zu bringen. Auf einem Flyer wird die Familie und ihre Initiative vorgestellt.

Ludger Schulte-Hülsmann, Generalsekretär der Gesellschaft, hofft nun auf Spenden für die Anschaffung behindertengerechter Schwimmausrüstung, um die Gruppe zu unterstützen und ähnliche Angebote deutschlandweit auszubauen.