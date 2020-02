Westerstede Zwei Eltern mit zwei Vollzeitjobs – das ist nicht in allen Familien Standard, aber zumindest ein Vollzeit- und ein Halbtagsjob meist schon. Doch egal, ob nun jeder 40 Stunden oder nur einer 40 und der andere 20 Stunden in der Woche arbeitet: Kaum ist Ferienzeit, stehen Eltern vor der Herausforderung, trotz Job das Kind sicher unterzubringen. Eine Sorge, die nicht nur Paare, sondern vor allem auch Alleinerziehende umtreibt.

Aus diesem Grund steht die Ferienbetreuung der Städte und Gemeinden hoch im Kurs – im Fall von Westerstede äußerst hoch. Die Ferienbetreuung (für Kinder ab sechs Jahren) am Vormittag bis maximal 13.30 Uhr ist heiß begehrt, die Plätze kurz nach Anmeldestart meist ausgebucht.

Anmeldezahlen

„Innerhalb des Jahres 2018 und 2019 wurde anhand der Anmeldezahlen sowie zahlreicher Elterngespräche festgestellt, dass das bereits bestehende Angebot weiteren Bedarf an Betreuungsplätzen für die Ferienbetreuung aufweist“, lautet das Fazit der Jugendpflege mit Blick auf die Betreuung im Zentrum für Kinder und Jugend, An der Hössen 20.

Das spiegeln auch die Zahlen für 2019 wider, die nun die Jugendpflege für die nächste Sitzung des Ausschusses für Familie, Senioren, Soziales und Ehrenamt zusammengestellt hat: So waren für eine Woche Osterferien im vergangenen Jahr 36 Kinder angemeldet, doch nur 25 konnten die Ferienbetreuung besuchen. Im Herbst war die Nachfrage noch höher: 45 Anmeldungen standen 25 Plätzen gegenüber. Für das Angebot für die ersten drei Wochen in den Sommerferien zeichnete sich ein vergleichbares Bild. Allein für die erste Ferienwoche lagen 54 Anmeldungen vor – für 25 Plätze.

Schlussendlich konnten jeweils 40 Jungen und Mädchen in den ersten zwei Wochen untergebracht werden, allerdings nur, weil kurzfristig aufgrund der hohen Anmeldezahlen in den Räumen des Kinderschutzbunds an der Poststraße in Westerstede eine zusätzliche Ferienbetreuung eingerichtet werden konnte. 15 Kinder durften dort je Woche unterkommen.

Mammutakt

Das war ein Mammutakt in Sachen Organisation, Administration und Betreuung für die Verantwortlichen, die deshalb in der Bilanz klarstellen: „Eine Weiterführung im Jahr 2020 einer zusätzlichen Gruppe ist unserseits nicht leistbar.“ Davon abgesehen, so ist der Bilanz zu entnehmen, reichen die Kapazitäten der Räume im Kinder- und Jugendzentrum nicht aus, um den Bedarf aufzufangen.

Und auch sonst sind die Jugendeinrichtungen gefragt, kommen die zahlreichen weiteren Angebote ebenfalls sehr gut an. Sowohl das Jugendzentrum in Westerstede als auch das „Uschi“ in Halsbek und „Gleis 3/4“ in Ocholt werden gut besucht. In Westerstede schauen im Durchschnitt 25 bis 44 Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 23 Jahren regelmäßig vorbei. „Eine sehr hohe Anzahl stammt aus sozial benachteiligten oder schwierigen familiären Verhältnissen. Ebenso hoch ist die Besucherzahl der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung“, so die Einrichtung. Rund 110 Kinder gehören zu den Stammgästen.

Auch in Halsbek steigen die Besucherzahlen, in Spitzenzeiten sind 22 Kinder vor Ort – für „Uschi“ sehr viel. Der Förderverein für Jugendarbeit in Halsbek erarbeitet derzeit eine Datenbank, um die Besucherzahlen besser dokumentieren zu können.